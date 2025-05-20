習近平整肅高層之際！傳中國防長缺席下周「香會」 中美對話恐落空

金融時報引述多名知情人士報導，中國大陸國防部長董軍將不出席下周於新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），具體原因尚不明朗，料將派出一名層級較低的官員率團與會。這將打破北京多年來由國防首長出席此一亞洲重要安全論壇的慣例，而目前正值中共國家主席習近平持續整肅解放軍高層之際。

香格里拉對話由英國智庫國際戰略研究所（IISS）主辦，是亞太地區最具代表性的防務會議，今年預計在5月30日至6月1日登場。

香格里拉對話是中美防長近年來難得的主要對話平台，中美已超過十年未派防長互相拜訪。

五名知情人士指出，中方已向新加坡方面透露董軍將不會出席。一名知情人士提醒，北京仍可能改變決定。但在距會議僅剩兩周的情況下，被認為可能性極低。

習近平近月來已撤換中央軍委副主席何衛東與委員苗華，而董軍本人去年也曾被調查，但兩名消息人士表示他已通過初步審查，目前仍續任國防部長。

近年中方代表團在香會上面對來自美國及印太國家對中國在台灣與南海行動的強烈批評，局勢尷尬。拜登時期美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）形容：「香格里拉對話對解放軍來說總是不舒服，因為幾乎所有與會者都正在以某種形式經歷中國咄咄逼人與脅迫的行為。」

報導指出，中方此時若選擇不派出防長，恐錯失爭取地區形象的機會。美國企業研究所亞洲安全專家庫伯（Zack Cooper）指出，在川普政府掀起貿易戰、部分國家質疑美國角色之際，中國原可藉論壇強調其在印太的可靠性與參與度，如今卻反成錯失宣傳時機。

一名美國官員表示，美方尚未接獲董軍不出席的正式通知。美國國防部長赫塞斯預計將出席並發表演說。法國總統馬克宏也將在5月30日會上發表演說。