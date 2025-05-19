中國會成為武器出口大國嗎？

今年3月，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布的《國際武器移轉趨勢》中指出，過去五年裡，中國是僅次於美、法、俄的全球第四大武器出口國。

2020-2024年，中國的武器出口佔全球總出口的5.9%，比此前五年略有降低。中國武器的主要接收國是巴基斯坦（佔63%）、塞爾維亞（佔6.8%）和泰國（佔4.6%）。

SIPRI報告指出，預計今後數年裡，中國獲得的海外訂單中將包括57架作戰飛機、10艘大型軍艦、500輛坦克及火力支援車（fire-support vehicles），以及火炮等。

從各大洲分布來看，中國軍火出口的77%運往亞洲和大洋洲，14%運往非洲。2020-2024年，中國為44個國家提供了主要武器，不過其中近三分之二（63%）送往一個國家：巴基斯坦。

巴基斯坦依賴於中國軍火

從SIPRI報告的數據來看，2020-2024年，作為全球第五大武器進口國的巴基斯坦，從中國進口的武器佔到81%。此前的五年裡，這一比例為74%。

SIPRI高級研究員維澤曼（Siemon T. Wezeman）向德國之聲表示：「巴基斯坦各種主要軍火幾乎都依賴於中國。巴基斯坦大部分作戰飛機（combat aircraft）、戰艦、防空系統、雷達、坦克等許多類型都來自中國。而隨著過去為巴基斯坦提供軍火的美國以及其它幾個國家現在不願意這麼做了，這一趨勢可能只會進一步增強。」

SIPRI報告還顯示，自1990-1994年以來，中國一直是巴基斯坦最主要的軍火提供國，並且佔比持續上升。

就巴基斯坦的情況看，在一項大規模軍火採購計劃之下，2020-2024年，隨著該國開始收到所訂的武器──包括作戰飛機和護衛艦，該國軍火進口比此前五年上升了61%。巴基斯坦的軍火進口佔全球的4.6%。

中國希望向全球擴張武器出口 專家：目前並無這一趨勢

那麼，中國向巴基斯坦以及其它國家出口的武器有多先進？

專家維澤曼表示：「巴基斯坦得到的是中國願意出口的最好的軍火產品，而不是中國生產的最好的軍火（許多出口大國都把最好的產品留給本國）。外界認為，巴基斯坦曾請求獲得甚至更為先進的武器（比如新一代的作戰飛機），但中國似乎還並不願意提供這些。」

維澤曼表示：「中國向非洲國家出口多種不那麼先進（且數量較小的）武器，（主要是因為這些國家沒有要求獲得最先進的武器）。但中國曾向一些中東國家提出，願意向其出口與向巴基斯坦提供的類似的武器，只是迄今並未取得成功。」

過去五年裡，非洲的主要武器來源國分別是俄羅斯（佔21%）、中國（佔18%）和美國（佔16%）。特別是西非地區，中國是其最大的武器提供國，佔到26%。

儘管中國希望擴張全球武器出口，但專家維澤曼分析認為，目前並無這一趨勢。「中國武器或許變得更先進了，但出於政治原因，許多大型的潛在市場對中國來說都是禁區（如印度、日本、台灣、韓國、歐洲大部分國家、美國等），並且許多其它國家基本上都很猶豫（中東大國、東南亞、拉美）。這些國家裡有些與中國存在對抗（如圍繞南中國海：印尼、馬來西亞、越南、菲律賓），並且幾乎全部都受到來自美國（及部分盟國）的強大壓力，不要從中國（或俄羅斯）購買軍火。與此同時，美國也向這些國家表示，願意為其提供武器，即所謂胡蘿卜加大棒的政策。」

「這意味著，對中國來說，向大型市場擴大軍火出口的空間不大。但我們也需要看一看，在不遠的將來，中國是否能取得某些突破：有報導稱，埃及將要訂購大量殲-10C戰機），──這是印巴衝突中看上去似乎相當成功的同款飛機。不過，埃及將會面對美國的壓力，與中國的談判或許只是埃及想要從美國那裡獲得某些籌碼的一種方式。這種方法其它國家以前也曾使用過。」

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