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王毅談格陵蘭：尊重丹麥主權

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸外長王毅（右）昨在北京會見丹麥外交大臣拉斯穆森（左）時說，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整。 （新華社）
大陸外長王毅（右）昨在北京會見丹麥外交大臣拉斯穆森（左）時說，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整。 （新華社）

在美國總統川普覬覦丹麥半自治領土格陵蘭島的背景下，中國大陸外長王毅昨日在北京與來訪的丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談時說，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整，希望丹方在涉及中國大陸主權和領土完整問題上繼續支持中方正當立場。

在俄羅斯和中國大陸加速推進北極航道開發之際，川普從不諱言這座位於北極圈的島嶼之於美國的戰略意義，但也因此造成美國和丹麥關係緊張。

拉斯穆森應王毅邀請於本月十七日至廿日訪問大陸，二人在昨日舉行會談。據大陸外交部發布，王毅表示，中丹關係七十五年來維持健康穩定發展，最重要的經驗就是堅持大小國家一律平等，尊重並且照顧彼此的核心利益。雙方要共同努力夯實（鞏固）兩國關係的政治基礎。

王毅還說，中方願同丹方堅持雙向開放，持續深化經貿、科研創新、綠色經濟等領域合作。歡迎丹麥企業來華投資興業，也希望丹麥為華人企業提供公平、透明、非歧視商業環境。

據中方發布，拉斯穆森說，丹麥政府和議會堅定不移恪守「一個中國政策」，願同中方加強高層交往，增進各領域對話和相互了解，深化投資、綠色轉型等領域互利合作。丹方對大陸企業赴丹麥投資持開放態度，丹麥企業也願長期投資深耕大陸市場。

就中歐關係，王毅表示，今年初以來，中歐關係呈現穩中向好勢頭。丹麥下半年將擔任歐盟輪值主席國，中方願同歐方加強對話合作，共同推動中歐關係健康發展，希望丹麥為此發揮正面作用。

拉斯穆森則表示，丹麥堅定支持自由貿易，反對「脫鉤」，認為貿易戰不符合任何一方利益，期待與大陸加強多邊事務溝通協調，共同維護多邊體系和國際秩序，維護全球化發展。雙方也就烏克蘭危機等國際和地區問題交換了意見。

王毅 格陵蘭 川普 北極 丹麥

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