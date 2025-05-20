共軍高層地震 張升民接替苗華掌政工部

去年十一月，身兼中共中央軍委政治工作部主任的中央軍委委員苗華遭停職檢查，共軍高層面臨新一輪清洗，牽動中央軍委主席習近平的內外布局。如今有港媒披露，中央軍委紀委書記張升民已接替苗華掌管政治工作部，甚至不排除由其兼任政工部主任，共軍人事再引關注。

香港星島日報昨刊文指，二○二二年中共二十大後，中央軍委領導層除了軍委主席習近平外共有六人，已有三人出事，包括已移交司法的前軍委委員、國防部長李尚福；上月底被罷免全國人大代表職務的軍委委員、軍委政治工作部主任苗華；另外久未露臉的政治局委員、軍委副主席何衛東亦是「凶多吉少」。

大陸第七次全國自強模範暨助殘先進表彰大會本月十六日在北京召開，據新華社報導，除了大陸國務院總理李強會見大會代表外，全國人大常委會副委員長張慶偉、全國政協副主席何報翔亦參加會議，張升民也代表軍方與會。文章指出，殘疾人事務在軍隊通常由政治工作部分管，這意味著張升民已主管政工部，甚至不排除兼任主任。

公開資料顯示，二○一四年的第五次全國自強模範暨助殘先進表彰大會，代表軍方參加的就是軍委委員、總政治部（政工部前身）主任張陽。二○一九年的第六次大會，由於苗華出訪古巴，當時由張升民代為參加。

苗華是在去年十一月被官宣因涉及嚴重違紀遭停職檢查，並在上月底遭罷免全國人大代表職務。文章分析，這顯示苗華經過五個多月的調查後「問題升級」，政工部主任職務應已被免去，軍委委員職務還在，「或許還需要（走完）程序」。

文章還提到，苗華長期在駐閩第三一集團軍服役，盛傳一名廈門知名地產商去年底捲入苗華案，被軍委監察委員會留置，已帶走半年。

文章指出，政工部相當於軍委的中組部加上中宣部，主要負責指導解放軍的宣傳思想文化工作、組織建設，包括高級將領考核，權力之大不言而喻，如今由資歷雄厚的張升民主管也順理成章。

張升民現年六十七歲，出身火箭軍（二砲），也是政工幹部，曾任解放軍總政治部辦公廳政治研究室主任，後任二砲指揮學院政委、二砲政治部主任，二○一五年返京任中央軍委訓練管理部首任政委、後勤保障部政委等職，二○一七年擔任軍委紀委書記。