聽新聞
0:00 / 0:00

共軍高層地震 張升民接替苗華掌政工部

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
港媒披露，中共中央軍委紀委書記張升民已掌管政治工作部。圖／取自百度百科
港媒披露，中共中央軍委紀委書記張升民已掌管政治工作部。圖／取自百度百科

去年十一月，身兼中共中央軍委政治工作部主任的中央軍委委員苗華遭停職檢查，共軍高層面臨新一輪清洗，牽動中央軍委主席習近平的內外布局。如今有港媒披露，中央軍委紀委書記張升民已接替苗華掌管政治工作部，甚至不排除由其兼任政工部主任，共軍人事再引關注。

香港星島日報昨刊文指，二○二二年中共二十大後，中央軍委領導層除了軍委主席習近平外共有六人，已有三人出事，包括已移交司法的前軍委委員、國防部長李尚福；上月底被罷免全國人大代表職務的軍委委員、軍委政治工作部主任苗華；另外久未露臉的政治局委員、軍委副主席何衛東亦是「凶多吉少」。

大陸第七次全國自強模範暨助殘先進表彰大會本月十六日在北京召開，據新華社報導，除了大陸國務院總理李強會見大會代表外，全國人大常委會副委員長張慶偉、全國政協副主席何報翔亦參加會議，張升民也代表軍方與會。文章指出，殘疾人事務在軍隊通常由政治工作部分管，這意味著張升民已主管政工部，甚至不排除兼任主任。

公開資料顯示，二○一四年的第五次全國自強模範暨助殘先進表彰大會，代表軍方參加的就是軍委委員、總政治部（政工部前身）主任張陽。二○一九年的第六次大會，由於苗華出訪古巴，當時由張升民代為參加。

苗華是在去年十一月被官宣因涉及嚴重違紀遭停職檢查，並在上月底遭罷免全國人大代表職務。文章分析，這顯示苗華經過五個多月的調查後「問題升級」，政工部主任職務應已被免去，軍委委員職務還在，「或許還需要（走完）程序」。

文章還提到，苗華長期在駐閩第三一集團軍服役，盛傳一名廈門知名地產商去年底捲入苗華案，被軍委監察委員會留置，已帶走半年。

文章指出，政工部相當於軍委的中組部加上中宣部，主要負責指導解放軍的宣傳思想文化工作、組織建設，包括高級將領考核，權力之大不言而喻，如今由資歷雄厚的張升民主管也順理成章。

張升民現年六十七歲，出身火箭軍（二砲），也是政工幹部，曾任解放軍總政治部辦公廳政治研究室主任，後任二砲指揮學院政委、二砲政治部主任，二○一五年返京任中央軍委訓練管理部首任政委、後勤保障部政委等職，二○一七年擔任軍委紀委書記。

貪汙 習近平 反腐 共軍 中共

延伸閱讀

港媒指苗華落馬 張升民可能已掌中共軍委政工部

中共中央軍委人事變動 苗華落馬張升民主管政工部

國家級地震警報誤報？震央出錯 不在台東而在嘉義

地震前兆？彰化驚現馬陸大軍 專家稱不見得有關

相關新聞

王毅談格陵蘭：尊重丹麥主權

在美國總統川普覬覦丹麥半自治領土格陵蘭島的背景下，中國大陸外長王毅昨日在北京與來訪的丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談時說，中...

中國會成為武器出口大國嗎？

今年3月，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發布的《國際武器移轉趨勢》中指出，過去五年裡，中國是僅次於美、法、俄的全球第四大武器出口國。

共軍高層地震 張升民接替苗華掌政工部

去年十一月，身兼中共中央軍委政治工作部主任的中央軍委委員苗華遭停職檢查，共軍高層面臨新一輪清洗，牽動中央軍委主席習近平的...

轉發「台灣必歸」 我查20藝人 國台辦則聲援

陸委會近期查處轉貼大陸當局「台灣必歸」等涉台立場圖卡藝人，例如歐陽娜娜就被列為重要對象。大陸國台辦發言人陳斌華昨日表示，...

陸拒我參加WHA 國台辦：謀獨挑釁必遭反制

第78屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，因大陸反對，世界衛生組織（WHO）成員國拒絕邀請台灣參加的提案。大陸國台...

520前 陸智庫稱兩岸風險突破「非和平」臨界點

五二○賴總統就職周年前，大陸持續釋出政策訊號，大陸智庫「中國海峽研究院」今天發布年度兩岸關係風險指數報告，稱由於民進黨的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。