大陸拒我參加WHA 國台辦：謀獨挑釁必遭反制

第78屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，因大陸反對，世界衛生組織（WHO）成員國拒絕邀請台灣參加的提案。大陸國台辦發言人陳斌華晚間表示，正告民進黨當局，任何謀「獨」挑釁必遭堅決反制，任何勾連外部勢力謀「獨」的圖謀都注定失敗。

適逢總統賴清德520就職滿周年前夕，大陸國台辦今晚兩度透過發言人答記者問，回應涉台彎時事議題，並強調陸方的兩岸問題立場。稍早，陳斌華已就我陸委會近期查處配合中共統戰藝人，做出國台辦發言人答問。

對於台灣連續9年被拒於WHA門外，陳斌華說，第78屆世界衛生大會的有關決定再次表明，堅持「一個中國原則」是國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨、大義所在，國際社會堅持「一個中國原則」的基本格局不容挑戰、不可撼動。

他稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」，台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在。民進黨當局圖謀搞所謂「涉台提案」，違背國際社會共識，再遭挫敗理所當然。

陳斌華提及，大陸過去對「台灣地區」參與全球衛生事業作出了妥善安排，並指過去一年，「中國台灣醫療技術專家」參加世衛組織技術活動共計11批 12人次等，表示「台灣地區參與世衛組織技術領域溝通合作渠道充分暢通，獲取各種突發公共衛生事件信息（訊息）和支援的渠道完全有效，台灣同胞的健康權利有著切實保障。」

陳斌華說，民進黨當局勾連外部勢力，不斷拿參與世衛大會做文章，蓄意歪曲挑戰聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。這不僅是在挑戰「中國的主權和領土完整」，也是在挑戰國際正義和普遍共識，挑戰二戰後國際秩序。正告民進黨當局，任何謀「獨」挑釁必遭堅決反制，任何勾連外部勢力謀「獨」的圖謀都注定失敗。

台灣曾於2009至2016年間，以觀察員身分受邀參與WHA，但政黨輪替後已連續9年未受邀。

今天稍早，大陸外交部網站還發布，外交部發言人就第78屆世界衛生大會拒絕涉台提案發表談話，稱「中國台灣地區在未經中央政府（指北京當局）同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會」，並指「台民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。」

日前參與WHA的大陸代表團舉辦記者會時，大陸常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭表示，在台灣地區參與世界衛生大會問題上，中方立場是一貫及明確的，即必須按照「一個中國原則」來處理，中方對涉台提案堅決反對。