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陸國台辦批查親中藝人 陸委會：不會讓藝人被予取予求

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
大陸國台辦19日晚對我方已將歐陽娜娜等20多名，被控配合大陸對台統戰的藝人列入重要查核對象作出回應，批評民進黨當局的政治操弄不得人心，不會得逞。陸委會對此回應，台灣藝人許多行為都是不得不為，並非「自發」，我不會讓台灣藝人被中共予取予求。（本報資料照片）
大陸國台辦19日晚對我方已將歐陽娜娜等20多名，被控配合大陸對台統戰的藝人列入重要查核對象作出回應，批評民進黨當局的政治操弄不得人心，不會得逞。陸委會對此回應，台灣藝人許多行為都是不得不為，並非「自發」，我不會讓台灣藝人被中共予取予求。（本報資料照片）

我方政府近期積極查處轉貼中共當局「台灣必歸」等涉台立場圖卡的藝人，其中歐陽娜娜被陸委會列為重要對象。大陸國台辦19日晚表示，民進黨當局的政治操弄不得人心，不會得逞，陸方將「採取必要措施維護他們的合法正當權益」。對此，陸委會隨後回應指，台灣藝人許多行為都是不得不為，並非「自發」，我方不會讓台灣藝人被中共予取予求。

19日晚間，大陸國台辦發言人陳斌華透過國台辦發布的「發言人答問」指出，近年來，越來越多的台灣演藝人員來到大陸發展，分享大陸文化產業發展機遇，找到更大的舞台，實現更大的夢想。他們基於切身經歷有感而發，表達對「兩岸同胞都是中國人」、是一家人的認同，對兩岸交流合作、和平發展的支持，對兩岸同胞走近走親走好的期盼。

陳斌華認為，對於他們（指上述藝人）的自發行為，兩岸民眾普遍歡迎，紛紛點讚。他續指，民進黨當局給這些台灣演藝人員貼上「統戰」標籤，揚言予以查處，嚴重侵害台灣同胞的基本權利和言論自由，充分暴露其標榜的「民主自由人權」的虛偽本質和操弄「反中抗中」、破壞兩岸關係的醜惡嘴臉。

陳斌華最後強調，民進黨當局的政治操弄不得人心，不會得逞。「我們將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。」

對此，陸委會隨後於同日晚間作出簡短回應表示，「事實證明，台灣藝人許多行為都是不得不為，並非『自發』，我方不會讓台灣藝人被中共予取予求。」

陸委會主委邱垂正近日曾表示，藝人在特定時刻轉發中共涉台立場圖卡，違反兩岸條例33-1條「合作行為」規定，陸委會會同文化部行政查核。對於特定配合中共對台操作的藝人，行政程序會依規定進行，若調查屬實將依法開罰。他指，目前包括藝人歐陽娜娜等人已列為重要的行政查察對象，後續也將持續就具體事證依法處理。

在此之後，陸委會副主委沈有忠進一步表示，目前初步鎖定超過20名涉案藝人，正會同文化部展開調查，後續將依據客觀事證進行裁處。而陸委會發言人兼副主委梁文傑則在上周例行記者會上指稱，若說是經紀公司操作也並不能夠卸責。他重申，懲處的目的不是為了懲處，是要讓藝人在大陸有理由可以拒絕中共的要求。

陸委會 藝人 中共

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