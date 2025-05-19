印度控中國向巴基斯坦提供衛星支援 北京避答
印巴武裝衝突，巴基斯坦的中國製戰機擊落印度的法國製戰機引發關注，印度軍方智庫更指控中國向巴基斯坦提供防空及衛星支援。中國外交部發言人毛寧今天避答這一問題，指「具體問題建議向中方的主管部門瞭解」。
中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。
毛寧宣稱，印度和巴基斯坦都是中國的重要鄰國，中方十分重視中印、中巴關係，也始終秉持「睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共」的理念方針，發展與所有周邊鄰國的關係。
她說，印巴局勢緊張以來，中方一直堅持「客觀公正立場」，呼籲印巴兩國保持冷靜克制，避免局勢升級。中方支持和歡迎印巴實現停火，願意繼續為實現全面持久停火、維護地區的和平穩定發揮建設性作用。
彭博報導，隸屬印度國防部的聯合作戰研究中心（Centre For Joint Warfare Studies）表示，此次印巴空戰中，中國向巴基斯坦提供防空及衛星支持，中國的介入程度較此前已知的更直接。
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