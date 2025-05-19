印巴局勢緊張 巴基斯坦外長19至21日訪問中國

印度與巴基斯坦局勢緊張之際，中國外交部發言人毛寧今天宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）於19至21日訪中，體現巴基斯坦政府對雙邊關係的重視。

中國外交部下午舉行例行記者會。有媒體提問，這一訪問是否與當前緊張的印巴局勢有關，還是屬於正常的雙邊交往？毛寧則回應，這次訪問體現巴基斯坦政府對於發展中巴關係的高度重視。

毛寧進一步表示，關於印巴局勢，中方已經多次闡明了立場，願意繼續與印巴雙方保持溝通，為實現全面持久停火，維護地區和平穩定發揮建設性作用。

印度與巴基斯坦日前爆發武裝衝突，巴基斯坦及外媒在7日發布消息，指巴國空軍使用中國製殲10（J-10CE）戰機擊落印度空軍的法國製飆風（Rafale）戰機，在中國網路引發一片歡呼。而中國主流官媒中央電視台17日則首度報導此事，形同證實。