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王毅：在格陵蘭問題上 中方尊重丹麥的主權與領土完整

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅表示，中方在格陵蘭問題上尊重丹麥的主權與領土完整。（美聯社）
大陸外長王毅表示，中方在格陵蘭問題上尊重丹麥的主權與領土完整。（美聯社）

大陸外交部長王毅19日在北京與到訪的丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談。他表示，中方在格陵蘭問題上尊重丹麥的主權與領土完整。這是大陸在美國總統川普表態有意吞併格陵蘭後，首次表態。

據觀察者網報導，王毅說，丹麥是最早承認並與大陸建交的西方國家之一，兩國攜手走過四分之三個世紀。雙方始終相互尊重、平等相待，建立並發展了全面戰略夥伴關係，打造了以綠色為引領的高水準互利合作。雙方應秉持建交初心，以慶祝建交75周年為契機，維持高層交往，增進政治互信，推動中丹關係取得更大發展。

王毅表示，中丹關係75年來維持健康穩定發展，最重要的經驗就是堅持大小國家一律平等，尊重並照顧彼此核心利益。雙方要共同努力夯實兩國關係的政治基礎。

王毅強調，中方在格陵蘭問題上充分尊重丹麥的主權和領土完整，希望丹方在涉及中國主權和領土完整問題上繼續支持中方正當立場。中方願同丹方堅持雙向開放，以綠色為抓手賦予務實合作新動能，持續深化經貿、科研創新、綠色經濟等領域合作。

他並重申，中國致力於擴大高水準對外開放，將為外資企業創造更廣闊發展空間。歡迎丹麥企業來華投資興業，也希望丹麥為華人企業提供公平、透明、非歧視商業環境。雙方要加強人文交流，以民間友好不斷累積雙邊關係中的正能量。

王毅還說，今年是中國和歐盟建交50周年，年初以來，中歐關係呈現穩中向好勢頭。丹麥下半年將擔任歐盟輪值主席國，中方願同歐方加強對話合作，共同推動中歐關係健康發展，希望丹麥為此發揮正面作用。

根據大陸外交部新聞稿，拉斯穆森則表示，丹中人民有著300多年友好交往史，今年兩國將共同隆重慶祝建交75周年。丹麥政府和議會堅定不移恪守一個中國政策，願同中方加強高層交往，增進各領域對話和相互了解，深化投資、綠色轉型等領域互利合作，密切人文交流，推動兩國關係持續強勁發展。

雙方還就烏克蘭危機等國際和地區問題交換了意見。

關係 王毅 丹麥

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