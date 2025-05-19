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央視首次證實殲-10CE擊落多架戰機 專家揭密決勝關鍵

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為大陸賣給巴基斯坦的殲-10CE，據稱在日前與印度的軍事行動中表現優異。（圖／取自微博）
圖為大陸賣給巴基斯坦的殲-10CE，據稱在日前與印度的軍事行動中表現優異。（圖／取自微博）

印度軍方5月6日對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦隨後宣稱擊落5架印度戰機和1架無人機，其中包括3架法製「飆風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。官媒《央視新聞》近日報導首次證實，中國自主研製的殲-10CE在印巴空戰中擊落多架戰機。

巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克．達爾（Ishaq Dar）5月7日在議會發言時透露，巴方使用了由中國製造的殲-10C戰機擊落5架印度空軍的戰機，其中包括3架法製「飆風」戰機。但印度和中共官方始終沒有證實。

《央視新聞》17日證實，近日中國外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。

據報導，殲-10CE是中國航空工業自主研製的全天候、單發單座多用途戰鬥機 。具有體系協同作戰、強電磁對抗環境下超視距多目標攻擊，以及多模式對地精確打擊等能力；具有優良的中低空機動格鬥、超聲速飛行、短距起降、大作戰半徑、長航程及空中受油能力；裝備先進的綜合化航空電子系統和武器系統，外掛武器能力強。

大陸軍事專家張學鋒表示，殲-10系列戰鬥機的基礎設計非常好，採用了鴨式氣動布局，機動性很好。

張學鋒認為殲-10CE有三大優勢：首先採取了很多降低雷達反射面積的措施，座艙蓋進行了鍍膜的處理，採用了蚌式進氣道，裝的雷達天線也是傾斜的，通過綜合改進可以使它的雷達反射面積降低一個數量級，優勢明顯。

第二點是其航電系統很先進，適用了有源相控陣雷達，且中國的有源相控陣雷達探測距離不斷在提高，抗干擾能力非常強。在中距空戰中就能夠穩定地攻擊目標，實現先敵發現。另，它搭載的導彈也很先進，這樣可以實現先敵發現先敵跟蹤先敵

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