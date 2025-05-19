「十五五」規劃 習近平：堅持科學、民主、依法決策

中共中央總書記習近平近日對「十五五」規劃編製工作作出重要指示強調，科學制定和接續實施五年規劃，是黨治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義一個重要政治優勢。編製和實施「十五五」規劃，對於全面落實中共的二十大戰略部署、推進中國式現代化意義重大。

據新華社報導，習近平強調要堅持科學決策、民主決策、依法決策，把頂層設計和問計於民統一起來，加強調研論證，廣泛凝聚共識，以多種方式聽取人民群眾和社會各界的意見建議，充分吸收幹部群眾在實踐中創造的新鮮經驗，注重目標任務和政策舉措的系統性整體性協同性，高質量完成規劃編製工作。

報導稱，「十五五」規劃將於2026年開始實施，目前中共中央正在組織起草「十五五」規劃建議。根據習近平重要指示精神和規劃建議起草工作安排，有關方面近期將通過多種形式徵求幹部群眾、專家學者等對編製「十五五」規劃的意見建議。

習近平4月30日在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會，對「十五五」（2026年至2030年）規劃提出經濟社會發展要求，強調要前瞻性把握國際形勢發展變化對中國的影響，因勢利導對經濟步局進行調整優化。

中共制定「十五五」規劃前，正值美國總統川普向全球發起關稅戰震動金融市場，加劇各國對經濟衰退的擔憂。一些分析師認為，面對美國高額關稅，中國要實現今年經濟增長5%左右的目標日益困難。