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港媒指苗華落馬 張升民可能已掌中共軍委政工部

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華上個月底已被罷免全國人大代表職務的，香港星島日報19日稱，軍委委員、軍委紀委書記張升民可能已主管軍委政工部，甚至不排除兼任主任。（圖／取自網路）
中共中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華上個月底已被罷免全國人大代表職務的，香港星島日報19日稱，軍委委員、軍委紀委書記張升民可能已主管軍委政工部，甚至不排除兼任主任。（圖／取自網路）

中共二十大以來，解放軍方掀起一波又一波反腐。軍委領導層除習近平外的六人，目前已倒了三人，包括已移交司法的原中共中央軍委委員、國防部長李尚福，被罷免全國人大代表職務的軍委委員、軍委政治工作部主任苗華，而久未露臉的政治局委員、軍委副主席何衛東恐也凶多吉少。香港星島日報19日發表署名文章指出，軍委委員、軍委紀委書記張升民可能已經主管軍委政工部，甚至不排除兼任主任。

文章稱，大陸第七次全國自強模範暨助殘先進表彰大會5月16日在北京召開，總理李強會見大會代表，中共中央軍委委員、軍委紀委書記張升民也代表軍方參加。殘疾人事務在軍隊通常由政治工作部分管，這意味著張升民已經主管政工部，甚至不排除兼任主任。

資料顯示，2014年的第五次全國自強模範暨助殘先進表彰大會，代表軍方參加的就是軍委委員、總政治部主任張陽。2019年的第六次大會，由於苗華出訪古巴，當時由張升民代為參加。

去年11月被官宣停職檢查的苗華，上月底遭罷免大陸全國人大代表職務，顯示問題升級，政工部主任職務應已被免去，軍委委員或許還需要程序。苗華長期在駐閩第31集團軍服役，盛傳一名廈門著名地產商去年底捲案，被軍委監察委員會留置，已帶走半年。

政工部相當於軍委的中組部+中宣部，主要負責指導解放軍的宣傳思想文化工作、組織建設，包括高級將領考核，權力之大不言而喻，如今由資歷雄厚的軍委委員張升民主管也順理成章。

67歲的張升民是陝西人，出身火箭軍（二炮），也是政工幹部，曾任中共解放軍總政治部辦公廳政研室主任，後來擔任第二炮兵指揮學院政委、二炮部隊政治部主任，2015年返京擔任中央軍委訓練管理部首任政委、後勤保障部政委等職，2017年擔任中央軍委紀委書記，身兼中紀委副書記，迄今超過八年，是十九屆、二十屆中央軍委委員。

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