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台打壓陸扶持 福州：提供場地支援與資金補助台灣藝人

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
第27屆海峽兩岸經貿交易會18日在福建福州開幕，福州提出將鼓勵台灣藝人赴當地開展小型營業性演出活動，並將提供場地支持和資金補助。（中新社）
第27屆海峽兩岸經貿交易會18日在福建福州開幕，福州提出將鼓勵台灣藝人赴當地開展小型營業性演出活動，並將提供場地支持和資金補助。（中新社）

陸委會宣布，將調查赴陸發展的台灣藝人與中共之間的合作關係後，與台灣一海之隔的福建省福州市卻發布了一項政策，當中提到鼓勵台灣藝人赴當地開展小型營業性演出活動，並將提供場地支持和資金補助。

據新華社報導，18日在福州舉行的海峽兩岸經貿交易會開幕式上，《福州打造福馬「同城生活圈」先行先試第二批政策》正式發布。政策圍繞融入兩岸共同市場、提升生活便利化、增進福馬同城交流等方面共推出10條舉措，涉及進出口貿易、開拓市場、同等待遇、人文交流等領域。

其中提到，在榕台胞、馬祖鄉親持台灣居民來往大陸通行證，可享有福州市民待遇參與商務領域消費品以舊換新活動。進一步完善在榕台胞同等納入福州市住房保障體系舉措，同等享有福州市民待遇。福州公證機構對台胞台企辦理公證業務開通「綠色通道」。

同時，鼓勵台灣藝人赴榕進行小型營業性演出活動，並提供場地支援和資金補助。

陸委會早前宣布，將調查赴陸發展的台灣藝人與中共之間的合作關係，並將曾被批評是中國大陸對台統戰樣板的歐陽娜娜等藝人，列為重點行政查察對象。

陸委會主委邱垂正上周三（5月14日）受訪時說，若台灣藝人只是歌頌中國大陸，未傷害台灣主權、鼓吹武力或支持對台軍演，台灣政府基本上予以尊重。

但邱垂正也指出，這些藝人之所以擁有知名度和影響力，是因台灣民眾的支持和培育，「怎麼去了大陸發展後回頭威脅這塊土地，要消滅中華民國、矮化台灣，我們認為這非常不當」。

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