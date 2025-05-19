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中國公務車集中採購 優先選用國產新能源車

中央社／ 香港19日電

據報導，中國政府下達通知，官方公務車實行政府集中採購，應當選用國產汽車，且優先選用新能源汽車。

綜合中國大陸媒體的報導，中共中央、國務院昨天印發修訂後的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，在公務用車方面，條例規定，「公務用車實行政府集中採購，應當選用國產汽車，優先選用新能源汽車」。

條例又規定，「除涉及國家安全、偵查辦案和其他有保密要求的特殊工作用車外，執法執勤等用車應當噴塗明顯的統一標識」。

網上資料顯示，去年10月，中國國家機關事務管理局曾發出通知，要求中央和國家機關各部門，應當帶頭使用國產新能源汽車，更新比例不低於30%且要逐步提高。

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