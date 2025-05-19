人民日報：黨政機關帶頭過緊日子 蔡奇要求整治「吃喝風」

中共中央、國務院近日發布修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，19日出版的中共中央黨報人民日報則刊發題目為《黨政機關要帶頭過緊日子》的評論員文章，強調各級黨政機關要嚴格抓好過緊日子各項制度落實，把有限的財政資金用在刀刃上。

新華社18日報導，中共中央、國務院近日印發修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行。

通知要求，各地區各部門要從作風建設關係黨的形象、關係人心向背、關係黨和國家事業成敗的政治高度，認真抓好《條例》的學習宣傳貫徹，推動各級黨政機關及其工作人員深刻領會《條例》精神，堅決落實《條例》各項規定，紮實推進節約型機關建設，在全社會進一步營造浪費可恥、節約光榮的濃厚氛圍。

人民日報19日評論員文章則提出，黨政機關要不斷築牢反浪費的制度堤壩，要嚴格落實帶頭過緊日子要求，要切實樹立和踐行正確政績觀，要狠剎鋪張浪費歪風邪氣，要紮實推進節約型機關建設。

新華社還報導，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇16日至17日在河北唐山市檢查指導深入貫徹中共中央八項規定精神學習教育工作。

蔡奇在座談交流時指出，開展學習教育是今年黨建工作的重點任務， 要把學習領會中共中央總書記習近平記關於加強黨的作風建設的重要論述和中央八項規定及其實施細則精神貫穿全過程，鍥而不捨貫徹中央八項規定精神。

他並提出，各級領導班子成員要堅決整治「吃喝風」、侵害群眾利益、不擔當不作為等問題，對頂風違紀的嚴肅處理追責。要抓典型通報，加強警示教育。