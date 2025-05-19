大陸「空中無人機航母」 下月完成首飛

央視報導，中國大陸自主研發的「九天」無人機正在進行系統安裝與測試，預計今年六月底完成無人機首飛任務。該款察打一體無人機的特點是可搭載上百枚飛彈或小型無人機，因而也被稱為「空中無人機航母」。

去年十一月，「九天」無人機在中國航展亮相時就引發關注。央視軍事頻道當時報導，「九天」無人機系統是一款靈活配置重型無人機，是共軍下一代的大型無人空中通用平台，配備可快速更換的重載任務艙和八個外掛點，通過換裝不同模組化任務載荷滿足空運空投、信息（資訊）支援與對抗、火力打擊與支援等任務需求。

「九天」無人機翼展達二十五公尺，最大起飛重量十六噸，最大載荷能力六噸。央視引述軍事專家指，「九天」無人機的續航能力出色，最大航程七千公里，航時大於十二小時。其掛載能力也引人注目，八個外掛點既可掛載一千公斤級的制導炸彈，也可掛載空空飛彈、空地飛彈、反艦飛彈和巡弋飛彈。

軍事專家表示，更重要的是，如果搭載比較先進的電子戰吊艙，還可壓制、干擾敵方雷達，提高自身生存能力。如果能搭載定向紅外干擾系統，通過雷射束干擾對方紅外制導飛彈，可極大提高其生存能力。

「九天」無人機配備可快速更換的任務艙，通過換裝不同的模組化任務載荷，能在兩小時內切換任務類型。另一特點是機腹內集成了神祕的「異構蜂巢任務艙」，可容納上百枚巡弋飛彈或小型無人機，因此也有「空中無人機航母」之稱。