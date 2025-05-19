我友邦出席中拉論壇 陸學者：外交轉變或近尾聲

我友邦海地、聖露西亞日前出席北京中拉論壇引關注，港媒引述分析指，有台灣邦交國已將心思轉向中國大陸，大陸在交流中採取靈活方式，不少潛在轉變正醞釀中；一些國家已與大陸溝通，許多外交轉變可能已接近尾聲。

中拉論壇十三日在北京舉行，多個拉美與加勒比地區國家領導人出席，會議期間發表北京宣言等相關文件，並指導未來三年中拉整體合作方向。由於我邦交國海地、聖露西亞有代表出席，引起我方警覺。

香港南華早報報導，美國智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示，海地和聖露西亞參會，「顯然是有意為之」。值得注意的是，兩國接受了邀請，這使得事態發展變得更加重要和有趣。

北京聯合大學政治學研究所長、台灣研究院教授朱松嶺指，許多台灣邦交國已將心思轉向大陸，這些國家希望與北京建立外交關係，但由於各種顧慮，尤其是來自美國的威逼利誘，他們無法或不願公開表明自己的立場。然而，有不少潛在的轉變正在醞釀中，朱松嶺稱，一些國家已經與大陸溝通，許多外交轉變可能已接近尾聲，所以這並不令人意外。他補充說，兩國代表參加中拉論壇，表明大陸「尊重他們的意願」，展現了「非常靈活和務實的態度」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院鄭熹認為，海地和聖露西亞的參與體現了小國「務實外交」。她還認為，此舉將進一步削弱台灣所謂「國際空間」。

但也有觀察人士表示，參加此次活動，不一定意味著效忠的轉變，並指出許多國家正趨向於更務實的外交。

在賴總統就職周年前夕，大陸官媒環球時報連兩日刊出針對賴政府評論。一篇批評賴清德紀念歐戰勝利，目的在於宣揚台獨史觀；另一篇社論則指，賴政府打擊歐陽娜娜等藝人製造「綠色恐怖」，暴露民進黨不安與失敗。文章並指，賴清德上台將滿一年，沒有促進兩岸和平之意，還用「賴十七條」傷害兩岸和平來往。