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陸修訂反浪費條例 要求黨政機關「帶頭過緊日子」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
中共中央、國務院近日印發修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，要求黨政機關「帶頭過緊日子」。圖為天安門廣場上紅旗飄揚。（中新社）
中共中央、國務院近日印發修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，要求黨政機關「帶頭過緊日子」。圖為天安門廣場上紅旗飄揚。（中新社）

在大陸經濟低迷、大陸國家主席習近平強力打擊貪腐的背景下，中共中央、國務院近日印發修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，並發出通知要求各地區各部門認真遵照執行。修訂後的《條例》完善黨政機關經費管理、公務用車、會議活動等規定，強化厲行勤儉節約、反對鋪張浪費責任落實，要求黨政機關「帶頭過緊日子」，「騰出更多資金用於發展所需、民生所盼」。

習近平自中共十八大上任後，《黨政機關厲行節約反對浪費條例》於2013年10月29日經中共中央政治局會議審議批准，隔月由中共中央、國務院發布實施。此次是該《條例》發布後首次修訂，於2025年5月2日經中共中央批准，並由中共中央、國務院發布。

新華社報導，《條例》修訂堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，完善黨政機關經費管理、國內差旅、因公臨時出國（境）、公務接待、公務用車、會議活動、辦公用房、資源節約等規定。對於深入貫徹中央「八項規定」精神、持續深化糾治「四風」具有重要意義。

《條例》要求，黨政機關厲行節約反對浪費，應當堅持從嚴從簡，帶頭過緊日子，勤儉辦一切事業，降低公務活動成本，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼；堅持依規依法，遵守黨內法規和國家法律法規的相關規定，嚴格按照制度辦事；堅持提質增效，科學統籌財政資源，嚴格控制經費支出，加強厲行節約績效考評。

《條例》指出，各級領導機關和領導幹部必須樹立正確政績觀，堅持以身作則、以上率下，嚴禁搞勞民傷財的「形象工程」、「政績工程」，防止重大決策失誤造成嚴重浪費，堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風。

在國內差旅方面，《條例》要求黨政機關從嚴控制人數和天數，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。差旅人員不得接受禮金、禮品和土特產品。

公務接待方面，《條例》要求工作餐不得提供高檔菜餚，不得提供香煙，不上酒。會議活動方面，要求精簡會議，能不開的堅決不開，可合併的堅決合併；嚴禁提高會議用餐、住宿標準，且不得安排宴請，不得組織旅遊以及與會議無關的參觀活動；適合採取線上方式培訓的應當通過線上方式開展。

《條例》對公務用車也有規定，要求實行政府集中採購，且應當選用國產汽車，優先選用新能源汽車。

中共 國務院 習近平

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