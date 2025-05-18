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陸首款「蜂群母艦」無人機即將首飛 可搭載百枚飛彈

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸自主研發的察打一體無人機「九天」無人機，預計今年6月底完成首飛任務。（圖／取自央視新聞）
大陸自主研發的察打一體無人機「九天」無人機，預計今年6月底完成首飛任務。（圖／取自央視新聞）

央視網報導，中國大陸自主研發的「九天」無人機04架機已完成機體結構裝配，正在進行系統安裝與測試等工作。預計今年6月底完成無人機首飛任務。這款察打一體無人機的一大特點是可搭載上百枚飛彈或小型無人機，因此也被稱為「空中無人機航母」。

去年11月，「九天」無人機在中國航展亮相時就曾引發關注。央視軍事頻道當時報導稱，「九天」無人機系統是一款靈活配置重型無人機，是共軍下一代的大型無人空中通用平台，配備可快速更換的重載任務艙和八個外掛點，通過換裝不同模組化任務載荷滿足空運空投、信息支援與對抗、火力打擊與支援等任務需求。

「九天」無人機翼展達25公尺，最大起飛重量16噸，最大載荷能力6噸。這款無人機的動力系統採用渦扇發動機，最大飛行高度可達1.5萬米，最大飛行速度可達700千米/小時。

央視網引述軍事專家說法指出，「九天」無人機的續航能力也十分出色，最大航程7,000公里，航時大於12小時。其掛載能力也引人注目，8個外掛點既可以掛載1,000公斤級的制導炸彈，也可以掛載空空飛彈、空地飛彈、反艦飛彈和巡弋飛彈

軍事專家表示，更重要一點，如果搭載比較先進的電子戰吊艙，還可以壓制、干擾敵方雷達，提高自身生存能力。如果能搭載定向紅外干擾系統，通過雷射束干擾對方紅外制導飛彈，可極大提高其生存能力。「九天」的掛載能力可以掛載多元化武器，既可以提高其突防打擊能力，也能提高自己的生存能力。

「九天」無人機採用開放式架構，配備可快速更換的任務艙，通過換裝不同的模組化任務載荷，能在兩小時內快速切換任務類型，滿足空運空投、信息支援與對抗、火力打擊與支援等任務需求，可用於體系作戰、運輸支援、應急救援等軍用和民用領域。

「九天」無人機另一大特點是在機腹內集成了神秘的「異構蜂巢任務艙」。這個任務艙可容納上百枚巡弋飛彈或小型無人機，因此「九天」無人機也有「空中無人機航母」之稱。

「九天」無人機據稱可搭載上百枚飛彈或小型無人機，因此也被稱為「空中無人機航母」。（圖／取自央視新聞）（圖／取自央視新聞）
「九天」無人機據稱可搭載上百枚飛彈或小型無人機，因此也被稱為「空中無人機航母」。（圖／取自央視新聞）（圖／取自央視新聞）

共軍 外掛 央視 巡弋飛彈 無人機

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