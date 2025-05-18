外媒視為「戰狼」 中國外交部發言人自稱是「戰士」

中國外交官近幾年因發言風格強悍而被外媒稱為「戰狼」，對此，中國外交部發言人郭嘉昆宣稱，面對「少數反華敵對勢力」，外交部發言人就是「戰士」。

綜合央視網、星島日報等陸港媒體今天的報導，由中共中宣部、中國人民大學主辦的第4屆中國新聞發言人論壇昨天在北京舉行，郭嘉昆出席論壇並發表主旨演講，強調中國外交部要主動發出中國聲音，「以鬥爭回擊抹黑」。

對於外媒曾用「戰狼」形容中國的外交官，郭嘉昆說，輿論場是沒有硝煙的戰場，「少數反華敵對勢力固守意識形態偏見，對華抹黑攻擊從未停歇。面對毫無底線的惡意污蔑，發言人就是『戰士』」。

郭嘉昆還說，中國外交部去年共舉行了230場例行記者會，答問2500多次。中國外交部只有及時主動發聲，才能讓中國聲音搶占第一落點。