台叩關WHA恐再失利 陸大使：相信國際社會做出正確判斷

台灣今年依舊還未能收到19日開幕的世界衛生大會（WHA）邀請函，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭17日駁斥在世衛大會操弄台灣問題。並稱世衛大會已經連續8年拒絕涉台提案。在今年世衛大會上，相信國際社會能夠再次作出正確判斷，時間也終將驗證這一點。

綜合澳洲新報、聯合早報報導，陳旭17日在世衛大會中國代表團媒體吹風會上稱，中國大陸對台灣與會立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。中方對涉台提案堅決反對。

陳旭說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，並指民進黨政府在此關鍵節點勾連少數國家，搞涉台提案，挑戰了二戰勝利果實、反法西斯國際文件和戰後國際秩序。

陳旭表示，在一個中國原則前提下，中國大陸中央政府對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。過去一年，中國大陸中央政府共批准台灣11批次12人次參加世衛組織技術活動，沒有哪怕一例符合一個中國原則的涉台技術交流受到來自中共中央政府的阻攔。

陳旭指出，台灣設有《國際衛生條例》聯絡點，台灣專家獲取全球衛生信息、對外介紹台灣境內經驗做法，也不缺少渠道和平台，並指民進黨政府和個別國家炒作的所謂「國際防疫體系缺口」根本不存在。

陳旭強調，當前全球衛生治理處於亟待豐富和完善的關鍵時期，更需要各國凝聚團結力量，開展務實有效的對話與合作。個別國家將台灣問題作為遏制中國發展的工具，在世衛大會操弄台灣問題，違背各國齊聚大會的初心，干擾會議正常秩序，破壞團結合作氛圍。

世界衛生大會將於19日至27日在瑞士日內瓦召開，我衛福部至今尚未收到邀請函，不過世衛行動團仍於16日晚間出發。衛福部長邱泰源指出，預計將於日內瓦召開國際記者會，呼籲更多國家以及所有重視全球衛生安全的國際醫衛團體，支持台灣以觀察員身分出席WHA，並完整參與世界衛生組織（WHO）所有會議、活動與機制，例如協助台灣參與將於今年通過的WHO「大流行病協定」。

外交部長林佳龍說，美國今年宣布退出世衛到實際退出還有時間，期間美國是加大力度，替台灣加入世界衛生組織的發聲。「如果有成立其他功能相近的組織，台灣一定第一個報名參加，我國參與全球衛生的管道不是只有WHO。」他說。

台灣已連續八年未獲世界衛生大會邀請函，今年或將是第九年叩關失敗。