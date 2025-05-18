賴清德執政屆周年 環球時報刊文批台獨史觀、綠色恐怖

賴清德總統就職將滿周年，大陸官媒環球時報連兩日刊出相關針對賴清德政府評論，一篇是批評賴清德紀念歐戰勝利，目的在於宣揚台獨史觀；另一篇社論則指出，賴清德政府打擊歐陽娜娜等藝人製造「綠色恐怖」，暴露民進黨的不安與失敗。

環球時報17日刊出社評指出，賴清德上台即將滿一年，民進黨不僅沒有任何改善台灣民生、促進兩岸和平的意思，反而變本加厲製造「綠色恐怖」，用「賴清德17條」傷害兩岸和平來往。近期陸委會又拿所謂「親中」藝人開刀，這暴露民進黨的不安與失敗。

該社評細數近年來賴清德動作，包括修訂「國安五法」、推出「反滲透法」等手段，不斷擴大「台獨」意識形態的控制範圍與執法濫用的針對對象，試圖將任何與大陸相關的言行都扣上「危害安全」的帽子。從把媽祖、關帝等民間信仰統統打上「中共統戰工具」標籤，到打壓驅逐在台陸配並清查大陸居住證持有者，再到如今恐嚇台灣藝人、阻止其來大陸正常發展交流等。並稱這些瘋狂手法暴露民進黨內心恐懼，害怕兩岸民眾交流會戳破「恐中」謊言。

該社評進一步稱，民進黨宣稱要「查辦」歐陽娜娜等藝人，是一場精心設計的「轉移焦點」表演。通過製造「親陸藝人威脅台灣安全」的假想敵，賴清德試圖將民眾對其施政無能的憤怒，轉化為對所謂「大陸滲透」的恐懼。

社評表示，「民進黨越是瘋狂炒作『反中仇陸』，越是暴露其政治路線的窮途末路。無論是『去中』入魔，在行政機構網站將96.4%的『漢人』改為『其餘人口』，還是賴清德借二戰紀念搞 『脫中入北』的拙劣政治操弄，『文化台獨』和文化虛無主義的荒謬與可笑顯而易見。」

賴清德總統日前紀念歐戰活動成為陸方重點批判內容之一，中國社會科學院台灣研究所研究員、涉外關係研究室負責人陳桂清16日在環球時報撰文稱，賴清德打著紀念歐洲戰場勝利的旗號，藉機散播「民主自由對抗威權獨裁」的虛假敘事，圖謀拉攏歐洲力量乃至國際勢力，「為其『台獨』分裂史觀與分裂行徑撐腰打氣。」

陳桂清表示，從歷史的角度看，賴清德紀念歐戰勝利日，隻字不提日本殖民侵略者對台灣民眾的殘酷壓榨，選擇性遺忘中國人民抗擊日本殖民侵略者的歷史，反而美化日本殖民統治，為日本殖民侵略者歌功頌德，目的就是要通過忽略海峽兩岸共同抗擊日本殖民侵略的歷史，切斷兩岸之間的歷史連接，助力「去中國化」「台獨」史觀、「媚日」史觀的傳播。所以，賴清德舉辦這場活動，只不過是想「搭台唱戲」，請一些「演員」配合其「台獨」政治操作。

陳桂清說，「賴清德鼓吹與所謂歐洲『盟友』共同面對『新集權集團的威脅』，更是用心險惡；企圖通過製造所謂的『民主對抗威權』虛假敘事，為其『台獨』分裂行徑披上『合法』外衣。」