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台2邦交出席陸中拉論壇引警訊 港媒：北京「靈活」拉攏

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家主席習近平13日上午出席在北京舉行的中國—拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議並與與會嘉賓合照。值得注意的，我邦交國海地與聖露西亞也出席這場會議。（新華社）
大陸國家主席習近平13日上午出席在北京舉行的中國—拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議並與與會嘉賓合照。值得注意的，我邦交國海地與聖露西亞也出席這場會議。（新華社）

邦交國海地、聖露西亞日前出席中拉論壇引熱議，港媒引述分析稱，許多「台灣邦交國」已「將心思轉向大陸」，同時大陸方面在交流中採取了「靈活方式」，目前有不少潛在轉變正醞釀中。也有分析認為，前述國家的務實外交將進一步削弱台灣國際空間。

中拉論壇13日在北京舉行，多個拉美與加勒比地區國家領導人出席該會，會議期間並分表北京宣言等相關文件，並指導未來三年中拉整體合作方向。而會議中驚現我邦交海地、聖露西亞代表出席，引起台灣警覺。

觀察者網引述南華早報報導，美國智庫史汀生中心中國項目主任孫雲表示，海地和聖露西亞參會「顯然是有意為之」。她特別提及：「值得注意的是，兩國接受了邀請，這使得事態發展變得更加重要和有趣。」

北京聯合大學政治學研究所所長朱松嶺指出，許多台灣邦交國已將心思轉向大陸，這些國家「希望與北京建立外交關係，但由於各種顧慮，尤其是來自美國的威逼利誘，他們無法或不願公開表明自己的立場」。

「然而，有不少潛在的轉變正在醞釀中，」朱松嶺稱，「一些國家已經與大陸溝通，許多外交轉變可能已接近尾聲，所以這並不令人意外。」他補充說，兩國代表參加中拉論壇，表明大陸「尊重他們的意願」，展現了「非常靈活和務實的態度」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院鄭熹（Jassie Cheng）認為，海地和聖露西亞的參與體現了小國「務實外交」。她還認為，此舉將進一步削弱台灣所謂「國際空間」。

但也有觀察人士表示，參加此次活動「不一定意味著效忠的轉變」，並指出許多國家正趨向於更務實的外交。

北京 海地 西亞 邦交國

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