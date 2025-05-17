印巴空戰10日後 央視罕見強調：殲10C首次實戰大放異彩

印度與巴基斯坦日前的空戰，導致多架印度戰機遭擊落，包含法製的飆風戰機，而巴基斯坦官方日前坦承是由大陸出口的外銷型殲-10C擊落後，央視新聞則在17日罕見主動強調外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果，「在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失」，並援引軍事專家分析其優勢。

央視新聞17日指出，近日大陸外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失，這一消息瞬間引發全球軍事愛好者的高度關注。央視提到，殲-10CE是中國航空工業自主研製的全天候、單發單座多用途戰鬥機，具有體系協同作戰、強電磁對抗環境下超視距多目標攻擊，以及多模式對地精確打擊等能力；具有優良的中低空機動格鬥、超聲速飛行、短距起降、大作戰半徑、長航程及空中受油能力；裝備先進的綜合化航空電子系統和武器系統，外掛武器能力強。

大陸軍事專家張學鋒指出，殲-10系列戰鬥機，基礎設計非常好，採用了鴨式氣動佈局，機動性非常好。他稱其有三大優勢。首先採取了很多降低雷達反射面積的措施，座艙蓋進行了鍍膜的處理，採用了蚌式進氣道，它裝的雷達天線也是一個傾斜的，通過綜合改進可以使它的雷達反射面積降低一個數量級，優勢非常明顯。

第二點就是它的航電系統很先進，適用了有源相控陣雷達，而且大陸的有源相控陣雷達探測距離是不斷在提高，而且抗干擾能力非常強。在「中距空戰中就能夠穩定地攻擊目標，實現先敵發現」。另外它搭載的飛彈也很先進，可以實現「先敵發現先敵跟蹤先敵射擊」。

央視新聞沒有明確提到，殲-10CE「在空戰中一舉擊落多架戰機」是哪一場空戰。

此前，巴基斯坦方面在5月7日的空戰中，號稱擊落5架印軍戰機，自身並無損，觀察者網引述巴基斯坦今日新聞電視台（Aaj TV）當地時間5月7日發布的影片指，巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）當天在議會發言時透露，巴方在當天淩晨的「短暫空戰」中，使用了由大陸製造的殲-10C戰鬥機對抗並擊落印度空軍的戰機，其中包括3架法制飆風戰鬥機。

殲-10C由成都飛機工業集團製造，其母公司中國航空工業集團5月8日上午還在微博發布了殲10C機群「壁紙」（台灣稱桌布）。