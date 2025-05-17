香港火速為基本法23條立法訂附例 南華早報：北京定死線

香港政府火速為基本法23條立法訂立附屬法例，包括國安案件移交中國大陸處理的執行細節，並在48小時內實施。南華早報今天說，北京設定5月中旬前為港府實施附屬法例的死線，部分原因是預計中美貿易戰可能會緩和。

香港「維護國家安全條例」（俗稱基本法23條立法）於2024年3月實施，一年後港府突然提出訂立附屬法例並在兩天內實施，引發外界揣測背後原因。

附屬法例內容包括將中央人民政府駐香港國安公署等履職場所列為禁地，以及制訂有關國安公署履行職責的具體細節，包括如果有國安案件需移交中國大陸處理的執行細節。

香港南華早報今天報導，北京計劃就基本法23條立法訂立附屬法例已經幾個月，將5月中旬之前設定為港府實施附屬法例的死線，部分原因是預計美中貿易戰可能會緩和。

美中經貿高層會談於5月10日至11日在瑞士舉行，雙方12日發表聯合聲明，同意暫緩加徵關稅，為期90天。

12日當天，港府突然公布建議就基本法23條立法訂立附屬法例，13日在憲報刊登附屬法例，法例立即生效，之後才由立法會審議。立法會15日召開特別會議，僅花5個多小時就完成審議附屬法例。

報導引述消息人士表示，北京要求港府在本週末之前快速通過立法，認為這是最佳時機，因為全球的新聞聚焦在貿易戰休兵，華盛頓不太可能在這段期間對香港採取新的報復措施。

另一名消息人士表示，北京除了考慮地緣政治因素，還考慮了「其他與香港相關的因素」，以確定立法的最佳時機，但沒有具體說明什麼因素。

綜合明報及香港01等港媒近日報導，香港保安局長鄧炳強曾表示，國際形勢風雲色變，如美國中情局（CIA）早前公開宣布大量招攬在中國的叛國者，反映國安風險非常嚴峻、突如其來，必須盡快立法。

鄧炳強又說，北京12日發表的「新時代的中國國家安全」白皮書提到，有域外勢力加大插手中國事務，企圖透過所謂「香港問題」，對中國進行圍堵、打壓等。香港必須致力防範、抵禦敵對勢力，及早完善維護國家安全機制。

港府宣稱，附屬法例並沒有增加國安公署的權力。附屬法例其中一個重點，是當國安公署按香港國安法第55條對案件行使管轄權時，禁止任何人披露任何與調查有關的資料。港府任何部門、機關等須按公署要求，依法及時提供一切所需的協助及配合等。

香港國安法第55條規定，若案件涉及外國或境外勢力介入的複雜情況、香港管轄有困難等3種情況，可由國安公署行使管轄權，也就是整個審訊會在中國大陸人民法院指定的法院處理。

壹傳媒創辦人黎智英案曾被視為可能會被移交中國大陸處理。近日香港長和集團出售海外港口一事，香港大公報引述專家表示，港府可以引用國安法審查交易是否「配合外國勢力危害國家安全」。

明報引述全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，訂立附屬法例並非針對現有案件，黎智英案已差不多審結，長和交易也毋須以本港法律應對。他相信此時立法，是回應北京一直要求完善國安法律及美國總統川普上台後加強遏制中國。