歐陽娜娜被取消中華民國國籍？ 陸委會駁斥：惡意偽造影片

近期政府積極查處轉貼中共「台灣必歸」等涉台立場圖卡的藝人，其中歐陽娜娜被陸委會主委邱垂正列為重要對象，網路日前流傳一則影片稱「台灣政府宣布取消藝人歐陽娜娜中華民國國籍、終生不得入境台灣」，就此陸委會17日傍晚駁斥，強調該片係有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳。

陸委會17日傍晚在臉書平台發文，針對上述影片表示「澄清」。

陸委會指出，政府依法行政，相關案例正依法查處中，並無影片中所提，已對藝人進行國籍註銷或終生禁止入境之處分，影片內容涉及偽造並非事實，係有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳。

陸委會提到，對於少數台灣藝人配合中共消滅中華民國主權、鼓吹武力對台或宣揚武統，已逾越台灣社會紅線，該會將會同主管機關文化部依違反兩岸條例第33條之1規定查處。

最後陸委會強調，政府相關查處目的係提供在陸藝人有拒絕中共政治脅迫動員表態的理由，支持藝人向對方說「不」，幫助藝人有更自由的空間。呼籲藝人考慮台灣社會觀感，珍惜台灣得來不易的民主與自由生活方式，勿為個人私利，配合中共對台統戰宣傳，損害國家主權及人民安危。

根據影音平台流傳的一則短短1天內已14萬人點閱的影片，片中說道「歐陽娜娜發佈武統言論！台灣當局宣布取消其中華民國國籍，終生不得入境台灣！歐陽娜娜恬不知恥嘴硬：我不後悔，台灣就是中國的一個省，終有一天我會隨解放軍再回來」。