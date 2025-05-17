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亞塞拜然總理稱「高度重視」發展與陸關係 堅守一中原則

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸駐亞塞拜然大使魯梅15日會見該國總理阿薩多夫。圖／取自陸駐亞塞拜然使館網站
陸駐亞塞拜然大使魯梅15日會見該國總理阿薩多夫。圖／取自陸駐亞塞拜然使館網站

大陸駐亞塞拜然（陸稱阿塞拜疆）大使魯梅，15日會見亞塞拜然總理阿薩多夫（Ali Asadov），就兩國關係和各領域務實合作交換意見。阿薩多夫表示，亞塞拜然政府高度重視發展對華關係，堅定恪守一個中國原則；魯梅表示，中方願推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。

新華社報導，阿薩多夫15日會見魯梅時表示，阿方願同中方進一步深化政治互信，擴大雙邊貿易與投資，拓展互聯互通、基礎設施、可再生能源、人文等領域互利合作。他並表示，亞塞拜然政府高度重視發展對華關係，堅定恪守一個中國原則，願同中國共同推動兩國關係持續向前發展。

亞塞拜然國民會議主席加法羅娃同日會見魯梅時說，阿方重視發展對華關係，亞塞拜然國民會議願同中國全國人民代表大會加強各層級交流互訪，密切在國際和地區組織中的溝通協作，為促進雙邊關係發展作出積極貢獻。

魯梅在會見時表示，不久前亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）成功對大陸進行國事訪問，兩國元首共同宣布建立中阿全面戰略夥伴關係，為雙邊關係發展擘畫了新藍圖。中方願同阿方一道，以兩國元首重要共識為根本遵循，密切雙邊交往，深化各領域務實合作，推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。

先前大陸外交部消息，應大陸國家主席習近平邀請，亞塞拜然總統阿利耶夫在今年4月22至24日對陸進行國事訪問。雙方發布聯合聲明顯示，亞塞拜然承認世界上只有一個中國，並稱台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。阿方堅決反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府實現國家統一。

不過，我外交部對該聲明發布新聞稿批評其「嚴重悖離事實」，並表示「中國政府持續在國際間散播貶損台灣主權的荒唐言論，予以嚴正譴責，對亞塞拜然政府屈從順應中國威權的作為至表遺憾。」

亞塞拜然 外交部 習近平

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