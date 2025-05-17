中柬「金龍-2025」軍演 陸首派空軍直升機、雷達部隊跨境參與

中國大陸和柬埔寨的「金龍-2025」聯演5月14至28日舉行，17日在柬埔寨舉行開始儀式，柬埔寨王家軍總司令旺比盛出席，是「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」掛牌運行後首次保障中柬聯演任務，為大陸首次派出空軍直升機和雷達部隊跨境參演。

中柬「金龍-2025」5月14至28日舉行，圍繞「聯合反恐作戰」和「人道主義救援」兩大核心課題，分別在磅清揚省憲兵綜合訓練基地及西哈努克省海區域進行，目的是提升兩軍協同作戰與應急處置能力。

央視報導，這次中柬「金龍-2025」聯演首次於中柬雲壤港聯合保障和訓練中心保障海上方向演訓，首次派出空軍直升機和雷達部隊跨境參演，區分陸空、海空兩個方向展開，中柬兩軍多軍兵種同台聯演聯訓。

柬中時報報導，此次演習共計動用柬中雙方陸、海、空三軍官兵2,176人，其中柬方1,331人，中方845人。中方參演部隊配備軍艦、直-20直升機、無人機系統，以及機械戰犬、無人駕駛車輛等先進裝備。

陸空方向，雙方將聯合進行訓練場地勘察、反恐小組戰術演練、輕武器實彈射擊等科目，同時實施適應性飛行與雷達空勤保障訓練，並設立聯合醫療點，分發防疫物資，進行衛生消殺工作。