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陸民控在菲遭盤查滋擾、拖辦工作簽證 陸使館：菲方應公正執法

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
有中國大陸公民反映在菲律賓受到無端盤查、敲詐勒索和拖延辦理簽證等不公平待遇。圖為菲律賓街景。 歐新社
有中國大陸公民反映在菲律賓受到無端盤查、敲詐勒索和拖延辦理簽證等不公平待遇。圖為菲律賓街景。 歐新社

大陸駐菲律賓大使館16日指出，近期赴菲律賓的大陸公民反映受到無端盤查、敲詐勒索和拖延辦理簽證不公平待遇，大陸駐菲律賓大使館對此高度重視，除持續對菲方提出嚴正交涉，也提醒大陸公民切實加強安全防範和應急準備，嚴格遵守當地法律。

大陸駐菲律賓大使館16日發布「關於中國公民反映在菲遭受不公正待遇的一封公開信」表示，過去一段時間陸續接到在菲公民關於遭受不公平待遇的反映，相關行為超出正常履職範圍，嚴重侵犯當事大陸公民正當合法權益，嚴重干擾中菲正常人員來往。

相關行為包括菲律賓個別機構和人員濫權執法，對陸方人員、企業和機構無端進行盤查滋擾；拖延遲滯大陸企業員工工簽辦理，無理羈押持有合法工簽的大陸公民；在缺乏確鑿證據的情況下炮製並炒作大陸公民涉賭博案、間諜案、軍火案和童工案等，甚至藉機敲詐勒索；拖延辦理發放大陸留學生簽證；以中方人員路過敏感區域為由，捕風捉影指控其涉嫌「間諜活動」。

公告指出，大陸駐菲律賓使領館高度重視有關問題，並向菲政府有關部門持續提出嚴正交涉，表達中方嚴正關切，要求立即停止無端盤查滋擾大陸公民，停止阻礙兩國正常人員交往，停止散布炒作缺乏事實依據的資訊，切實改善陸資企業營商環境，保障大陸公民人身安全及合法權益，確保大陸公民在菲享受公平公正待遇。

該公告也提醒，請擬赴菲大陸公民做好風險評估，審慎作出前往菲律賓的決定；提前了解菲律賓入出境規定，嚴禁攜帶違禁物品；請已在菲人員密切跟蹤當地社會治安形勢，切實加強安全防範和應急準備，嚴格遵守當地法律，杜絕非法務工和其他非法活動，遠離政治集會、軍事設施等敏感場所，提防落入安全陷阱和圈套；一旦遭遇菲執法部門或人員濫權執法，請注意收集證據並記錄對方姓名、證件號等資訊，及時通過正式渠道投訴，必要時採取法律手段應對。

公告最後表示，事實已經證明，阻撓干擾中菲正常人員交往與合作不得人心、違背民意。敦促菲方公正執法，切實為在菲大陸公民營造安全、公平、非歧視的生活工作環境。

大使館 菲律賓

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