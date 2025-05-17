稱抹黑從未停歇 陸外交部發言人：要讓中國聲音「搶占第一落點」

第4屆中國新聞發言人論壇17日在北京舉行，大陸外交部發言人郭嘉昆於論壇上表示，在當下，國際輿論場真實性、確定性成為稀缺品。只有及時主動發聲，才能讓中國聲音「搶占第一落點，讓真相占據主流」。

央視報導，來自中央部門、地方政府的新聞發言人以及部分專家學者、媒體負責人，圍繞「完善新聞發言人制度 提升新聞發布實效」的主題進行研討交流。如何更好地服務中國式現代化建設全局，亮出中國態度，講好中國故事；各發言人立足本職工作，交流經驗。

郭嘉昆表示，少數「反華敵對勢力」固守意識形態偏見，對華攻擊抹黑從未停歇。面對毫無底線的惡意汙衊，發言人必須挺身而出，捍衛國家利益，維護民族尊嚴。

郭嘉昆說：「我們以真相擊碎謊言，用道理碾壓歪理，在鬥爭中學會鬥爭，牢牢守衛我國的話語陣地，讓世人看清誰在搞霸道霸凌貽害各國，誰在維護公平正義，為世界擔當。」

大陸的新聞發言人制度最早始於1982年，第1位新聞發言人是時任大陸外交部新聞司司長的錢其琛；1983年3月，大陸外交部新聞司司長齊懷遠被任命為第1任新聞發言人，並舉行首次新聞發布會；1983年4月，中國記協首次向中外媒體介紹中央部門和團體新聞發言人，正式宣布建立新聞發言人制度。

先前美國之音曾報導，北京資深媒體人高瑜表示，大陸新聞發言人隊伍愈來愈龐大，級別愈來愈高，表明中央對新聞發言人對外發言的內容重視，是中共全盤對外宣傳的組成部分。她指出，「現在的發言人制度，實際上跟中共的大外宣是相輔相成的。這是中共加強輿論管制，實際上也是控制整個中國的對外開放。」

中國新聞發言人論壇由大陸國務院新聞辦公室主辦，首屆論壇於2016年11月5日在上海舉行，後續2屆分別在2018年、2023年舉行。