快訊

世壯運今晚開幕下午3點交管 大巨蛋6千人看黃仁勳傳聖火

114會考／社會科疑有學生作弊？全國試務會：若屬實恐不予計列等級

半導體風雲／沙國王儲AI大計 為何黃仁勳、蘇姿丰埋單

聽新聞
0:00 / 0:00

金門組團參展海峽旅博會 積極搶攻暑期觀光商機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府由參議陳祥麟率觀光處長許績鑫、金門酒廠、旅行公會、民宿協會、觀光特產業者等共同參展第二十屆海峽旅遊博覽會，盼爭取陸客上「門」。圖／縣府提供
金門縣政府由參議陳祥麟率觀光處長許績鑫、金門酒廠、旅行公會、民宿協會、觀光特產業者等共同參展第二十屆海峽旅遊博覽會，盼爭取陸客上「門」。圖／縣府提供

第二十屆海峽旅遊博覽會昨天在廈門會展中心盛大登場，作為兩岸年度最具規模與影響力的旅遊盛會，吸引眾多單位參與，金門縣政府由參議陳祥麟率觀光處長許績鑫，偕同金門酒廠、旅行公會、民宿協會、觀光特產業者等共同參展，展現公私協力推動觀光的整合行銷實力。

金門展館以多元觀光元素打造，並設置旅遊諮詢台，提供旅宿、美食、交通與購物等實用資訊，為吸引參觀民眾目光，觀光處特別推廣「金門行動旅服」與「樂遊金門小紅書」，透過互動遊戲與掃碼下載贈禮活動炒熱現場氣氛，旅行商業同業公會也推出PAK行程與來金辦證流程介紹，讓民眾直呼「我要去金門旅遊」。

此外，金門酒廠設置高粱酒試飲專區，吸引眾多觀展者駐足品味道地風味；特產展區則展示一條根、拌麵、牛肉乾與金門餅等在地好物，成為搶手伴手禮。金湖廣場亦派員到場推介免稅精品購物服務，備受消費者青睞。

金門縣民宿旅遊發展協會則聚焦推廣在地民宿與深度旅遊體驗，強調融合歷史人文與自然生態，盼吸引更多陸客深入體驗金門生活，提升整體旅遊品質。

觀光處指出，「五一連假」期間小三通旅遊人潮帶動金門經濟活絡，縣長陳福海已指示團隊持續推動對陸觀光行銷；此次旅博會適逢暑期將至，加上近期熱播台劇不如海邊吹吹風劇中金門美景引起關注，觀光處藉機宣傳拍攝場景與海岸風光，盼成為新興打卡熱點。

觀光處也說，未來縣府將進一步整合旅遊業資源，洽邀台灣北中南地區旅行公會推廣金門觀光，持續落實縣長的「友善金門、多元旅遊」施政理念，擴大台灣與大陸客源，帶動整體觀光產業發展。

第二十屆海峽旅遊博覽會昨天在廈門會展中心盛大登場，金門縣政府也由參議陳祥麟率隊參展，展現公私協力推動觀觀光處長許光的整合行銷實力。圖／縣府提供
第二十屆海峽旅遊博覽會昨天在廈門會展中心盛大登場，金門縣政府也由參議陳祥麟率隊參展，展現公私協力推動觀觀光處長許光的整合行銷實力。圖／縣府提供
金門縣特產業參加第二十屆海峽旅遊博覽會，受到各界的關注，不少攤位都吸引媒體採訪報導。圖／縣府提供
金門縣特產業參加第二十屆海峽旅遊博覽會，受到各界的關注，不少攤位都吸引媒體採訪報導。圖／縣府提供

民宿 金門 陸客

延伸閱讀

從貼布到香水 金門大學推一條根芳療系列產品搶攻健康市場

4艘中國海警船連2天侵擾金門海域 我海巡監控驅離

金門搶攻郵輪跳島商機 攜手旅遊業者打造新亮點

華信航班引擎整流罩掀起急返高雄 民航局：已展開調查

相關新聞

陸民控在菲遭盤查滋擾、拖辦工作簽證 陸使館：菲方應公正執法

大陸駐菲律賓大使館16日指出，近期赴菲律賓的大陸公民反映受到無端盤查、敲詐勒索和拖延辦理簽證不公平待遇，大陸駐菲律賓大使...

稱抹黑從未停歇 陸外交部發言人：要讓中國聲音「搶占第一落點」

第4屆中國新聞發言人論壇17日在北京舉行，大陸外交部發言人郭嘉昆於論壇上表示，在當下，國際輿論場真實性、確定性成為稀缺品...

前港督之子魏磊8月就任英駐陸大使 稱面臨「對全球都重要的時間點」

英國政府16日公布，任命前港督衛奕信（David Wilson）之子魏磊（Peter Wilson）出任駐陸大使。魏磊也...

金門組團參展海峽旅博會 積極搶攻暑期觀光商機

第二十屆海峽旅遊博覽會昨天在廈門會展中心盛大登場，作為兩岸年度最具規模與影響力的旅遊盛會，吸引眾多單位參與，金門縣政府由...

香江風情／戲院關門、新片量縮 香港影業「初夏迎寒冬」

香港近年一個熱詞是「結業潮」，原來主要說的是飲食業，餐廳酒樓一間間倒閉關門。此潮未平，一潮又起，那是香港的「戲院結業潮」，5月又有戲院關門，加上電影開拍急減，令媒體驚呼「香港電影業寒冬來了！」

又有老虎落馬？ 廣西自治區政府主席被查

（德國之聲中文網）這是不到兩個月內第二位被調查的省部級地方“一把手”。此前，中央紀委於四月對山西省省長啟動了類似調查。 中央紀委在一份聲明中表示，藍天立涉嫌“嚴重違紀違法”，這一表述通常被理解為涉及

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。