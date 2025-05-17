金門組團參展海峽旅博會 積極搶攻暑期觀光商機

第二十屆海峽旅遊博覽會昨天在廈門會展中心盛大登場，作為兩岸年度最具規模與影響力的旅遊盛會，吸引眾多單位參與，金門縣政府由參議陳祥麟率觀光處長許績鑫，偕同金門酒廠、旅行公會、民宿協會、觀光特產業者等共同參展，展現公私協力推動觀光的整合行銷實力。

金門展館以多元觀光元素打造，並設置旅遊諮詢台，提供旅宿、美食、交通與購物等實用資訊，為吸引參觀民眾目光，觀光處特別推廣「金門行動旅服」與「樂遊金門小紅書」，透過互動遊戲與掃碼下載贈禮活動炒熱現場氣氛，旅行商業同業公會也推出PAK行程與來金辦證流程介紹，讓民眾直呼「我要去金門旅遊」。

此外，金門酒廠設置高粱酒試飲專區，吸引眾多觀展者駐足品味道地風味；特產展區則展示一條根、拌麵、牛肉乾與金門餅等在地好物，成為搶手伴手禮。金湖廣場亦派員到場推介免稅精品購物服務，備受消費者青睞。

金門縣民宿旅遊發展協會則聚焦推廣在地民宿與深度旅遊體驗，強調融合歷史人文與自然生態，盼吸引更多陸客深入體驗金門生活，提升整體旅遊品質。

觀光處指出，「五一連假」期間小三通旅遊人潮帶動金門經濟活絡，縣長陳福海已指示團隊持續推動對陸觀光行銷；此次旅博會適逢暑期將至，加上近期熱播台劇不如海邊吹吹風劇中金門美景引起關注，觀光處藉機宣傳拍攝場景與海岸風光，盼成為新興打卡熱點。