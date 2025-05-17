快訊

世壯運今晚開幕下午3點交管 大巨蛋6千人看黃仁勳傳聖火

114會考／社會科疑有學生作弊？全國試務會：若屬實恐不予計列等級

半導體風雲／沙國王儲AI大計 為何黃仁勳、蘇姿丰埋單

中使館：多名中國公民在菲律賓遭受不公正待遇

中央社／ 上海17日電

中國駐菲律賓大使館16日在其官網發布公開信，指陸續接獲中國人在菲律賓遭受不公平待遇的反應，對中方人員和企業無端進行盤查滋擾等，中方不久前已向在菲中國公民發布安全提醒。

這份公開信指出，中國駐菲律賓大使館日前接到中國民眾信函，反映其入境菲律賓時在機場遭受菲方人員不公正待遇，中使館隨後向菲方提出交涉。

信中指出，過去一段時間，陸續接到在菲中國公民關於遭受不公平待遇的反應，包括：菲個別機構和人員濫權執法，對在（來）菲中方人員、企業和機構無端進行盤查滋擾；拖延遲滯中國企業員工工簽辦理，無理羈押持有合法工簽的中國公民。

此外，公開信還指控菲方「炮製並炒作」中國公民涉「賭博案」「間諜案」「軍火案」「童工案」等，甚至借機敲詐勒索；拖延辦理發放中國留學生簽證；以中方人員路過敏感區域為由，指控其涉嫌「間諜活動」。

中使館表示，菲方有關機構和人員上述行為超出正常履職範圍，嚴重干擾中菲正常人員來往。中方向菲政府有關部門持續提出嚴正交涉，要求立即停止無端盤查滋擾中國公民，切實改善中資企業營商環境，保障中國公民人身安全及合法權益等。

但中使館也提醒，在菲中國公民遵守當地法律法規，尊重當地宗教信仰和風俗習慣；杜絕非法務工和其他非法活動，遠離政治集會、軍事設施等敏感場所，提防落入安全陷阱和圈套等。

公開信指出，中國外交部和駐菲使領館不久前向來（在）菲中國公民發布了安全提醒。當前，在菲中國公民和機構仍面臨嚴峻的安全環境和複雜的執法環境。

大使館 菲律賓

延伸閱讀

四海幫海森堂宿霧豪宅藏詐騙機房 台菲聯手逮17人

中留英學生頻失聯 中使館示警惹網友驚恐 真相來了…

7月大地震預言 NHK點名從港台擴散謠言、中國使館的「提醒」加深不安

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

相關新聞

陸民控在菲遭盤查滋擾、拖辦工作簽證 陸使館：菲方應公正執法

大陸駐菲律賓大使館16日指出，近期赴菲律賓的大陸公民反映受到無端盤查、敲詐勒索和拖延辦理簽證不公平待遇，大陸駐菲律賓大使...

稱抹黑從未停歇 陸外交部發言人：要讓中國聲音「搶占第一落點」

第4屆中國新聞發言人論壇17日在北京舉行，大陸外交部發言人郭嘉昆於論壇上表示，在當下，國際輿論場真實性、確定性成為稀缺品...

前港督之子魏磊8月就任英駐陸大使 稱面臨「對全球都重要的時間點」

英國政府16日公布，任命前港督衛奕信（David Wilson）之子魏磊（Peter Wilson）出任駐陸大使。魏磊也...

金門組團參展海峽旅博會 積極搶攻暑期觀光商機

第二十屆海峽旅遊博覽會昨天在廈門會展中心盛大登場，作為兩岸年度最具規模與影響力的旅遊盛會，吸引眾多單位參與，金門縣政府由...

香江風情／戲院關門、新片量縮 香港影業「初夏迎寒冬」

香港近年一個熱詞是「結業潮」，原來主要說的是飲食業，餐廳酒樓一間間倒閉關門。此潮未平，一潮又起，那是香港的「戲院結業潮」，5月又有戲院關門，加上電影開拍急減，令媒體驚呼「香港電影業寒冬來了！」

又有老虎落馬？ 廣西自治區政府主席被查

（德國之聲中文網）這是不到兩個月內第二位被調查的省部級地方“一把手”。此前，中央紀委於四月對山西省省長啟動了類似調查。 中央紀委在一份聲明中表示，藍天立涉嫌“嚴重違紀違法”，這一表述通常被理解為涉及

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。