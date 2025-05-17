中使館：多名中國公民在菲律賓遭受不公正待遇

中國駐菲律賓大使館16日在其官網發布公開信，指陸續接獲中國人在菲律賓遭受不公平待遇的反應，對中方人員和企業無端進行盤查滋擾等，中方不久前已向在菲中國公民發布安全提醒。

這份公開信指出，中國駐菲律賓大使館日前接到中國民眾信函，反映其入境菲律賓時在機場遭受菲方人員不公正待遇，中使館隨後向菲方提出交涉。

信中指出，過去一段時間，陸續接到在菲中國公民關於遭受不公平待遇的反應，包括：菲個別機構和人員濫權執法，對在（來）菲中方人員、企業和機構無端進行盤查滋擾；拖延遲滯中國企業員工工簽辦理，無理羈押持有合法工簽的中國公民。

此外，公開信還指控菲方「炮製並炒作」中國公民涉「賭博案」「間諜案」「軍火案」「童工案」等，甚至借機敲詐勒索；拖延辦理發放中國留學生簽證；以中方人員路過敏感區域為由，指控其涉嫌「間諜活動」。

中使館表示，菲方有關機構和人員上述行為超出正常履職範圍，嚴重干擾中菲正常人員來往。中方向菲政府有關部門持續提出嚴正交涉，要求立即停止無端盤查滋擾中國公民，切實改善中資企業營商環境，保障中國公民人身安全及合法權益等。

但中使館也提醒，在菲中國公民遵守當地法律法規，尊重當地宗教信仰和風俗習慣；杜絕非法務工和其他非法活動，遠離政治集會、軍事設施等敏感場所，提防落入安全陷阱和圈套等。

公開信指出，中國外交部和駐菲使領館不久前向來（在）菲中國公民發布了安全提醒。當前，在菲中國公民和機構仍面臨嚴峻的安全環境和複雜的執法環境。