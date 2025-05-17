中法對話 聚焦雙邊合作

美中關稅戰停火之際，大陸持續與他國強化關係。第十次中法高級別經濟財金對話於當地時間15日在巴黎舉行，簽署中法禽肉和種禽種蛋合作文件，會談未解決兩國在白蘭地關稅上的爭端，大陸國務院副總理何立峰說，願與法方著力營造良好的貿易投資環境，同時帶動引領中歐合作實現新發展。

據中方發布，何立峰作為對話中方牽頭人，與法國財長隆巴爾共同主持對話。何立峰提及，去年是中法建交60周年，大陸國家主席習近平和法國總統馬克宏就深化雙邊關係與合作達成一系列重要共識。

何立峰稱，中方願和法方一道，密切多邊國際事務協調，維護開放合作的國際經貿環境，充實雙邊經濟財金合作內涵。

消息指，隆巴爾在對話期間表示，法方高度重視對中國關係，願同中國一道，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，支持多邊主義和自由貿易。法方將進一步為中國消費者提供高品質產品。法方將提供更好營商環境，吸引更多陸企赴法投資展業。

據中方稱，對話期間，雙方圍繞多項議題進行了深入溝通交流，簽署了中法禽肉和種禽種蛋合作文件，何立峰、隆巴爾還共同出席了中法企業家座談會，何立峰也調研參觀了法國家庭農場，會見了化妝品、醫藥和航空等領域的法國企業代表。

值得注意的是，據法廣報導，隆巴爾坦言，此次法中之間的會談，未能結束兩國在白蘭地關稅問題上的爭端。法國國家干邑行業管理局（BNIC）在一份聲明中表示，協議的缺失可能會對其行業和地區造成「災難性影響」，並稱沒有決議的每一天都是痛苦的。「我們期望政府能充分動員起來，避免在7月5日最終徵收這些關稅」。

今年1月，陸在中歐因電動車關稅等議題緊張之際，開始對歐盟白蘭地進行反傾銷調查，後隨美打響關稅戰，大陸曾在4月初，公告延期調查期限至7月；當時，中歐也再啟動電動車關稅談判進程，為大陸電動車制定最低售價以取代高額關稅。