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陸交長訪哈薩克 談「俄哈中」中轉走廊

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

中國大陸與哈薩克日前舉辦首屆「交通論壇」，大陸交通運輸部部長劉偉赴哈薩克首都阿斯塔納參加。官方消息指出，雙方討論了利用跨境河流額爾齊斯河打造「俄羅斯—哈薩克—中國」多式聯運中轉走廊，以及開通哈薩克庫納耶夫市至大陸新疆伊寧市的伊犁河航運線路的可行性。

據微信公眾號「哈薩克斯坦駐華大使館」，五月十五日在阿斯坦納舉行的首屆「哈薩克—中國交通論壇」期間，哈國交通部部長馬拉特．卡拉巴耶夫與大陸交通運輸部部長劉偉會談並達成多項協議。

消息指，雙方討論了利用跨境河流額爾齊斯河打造「俄羅斯—哈薩克—中國」多式聯運中轉走廊，以及開通哈薩克庫納耶夫市至新疆伊寧市的伊犂河航運線路的可行性。此外，雙方計畫在瑪伊卡普恰蓋—吉木乃過境點修建新橋梁，專供重型車輛通行，並將增設第三條空中航線走廊。

另外，雙方有意在東哈州與阿拉木圖州分別與中國接壤區域，新開兩個公路過境點。鐵路方面，計畫年內完成多斯特克—莫音特段複線，及阿拉木圖繞行線路建設，以提升運力、進一步縮短歐亞間貨運通道時間。此外，雙方重申推動開通阿拉木圖—西安旅客列車的意向，並計畫將雙邊每周航班數量增至六十五班次。

據哈通社報導，卡拉巴耶夫表示，去年兩國鐵路貨運量增長百分之十三，達到三千二百萬噸。多斯特克至莫因特鐵路第二條路線今年通車後，兩國鐵路運輸能力將由現有水準提升至六千二百萬噸。預計二○二七年底全部完工後，貨運量將達到一億噸。

俄羅斯

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