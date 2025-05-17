又有老虎落馬？ 廣西自治區政府主席被查

（德國之聲中文網）這是不到兩個月內第二位被調查的省部級地方“一把手”。此前，中央紀委於四月對山西省省長啟動了類似調查。

中央紀委在一份聲明中表示，藍天立涉嫌“嚴重違紀違法”，這一表述通常被理解為涉及腐敗行為。不過中央紀委的聲明中並沒有披露違法違紀的具體細節。

路透社未能聯系到藍天立本人對相關消息發表評論。

對於仍在任的省級官員而言，在未被免職的情況下即被立案調查是相對罕見的。

公開資料顯示，現年62歲的藍天立自2021年起擔任廣西壯族自治區主席。據新華社報道，他最近一次公開露面是在5月10日至11日，期間他赴廣西三座城市進行生態與環境保護的調研視察。

(路透社）

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