又有老虎落馬？ 廣西自治區政府主席被查
（德國之聲中文網）這是不到兩個月內第二位被調查的省部級地方“一把手”。此前，中央紀委於四月對山西省省長啟動了類似調查。
中央紀委在一份聲明中表示，藍天立涉嫌“嚴重違紀違法”，這一表述通常被理解為涉及腐敗行為。不過中央紀委的聲明中並沒有披露違法違紀的具體細節。
路透社未能聯系到藍天立本人對相關消息發表評論。
對於仍在任的省級官員而言，在未被免職的情況下即被立案調查是相對罕見的。
公開資料顯示，現年62歲的藍天立自2021年起擔任廣西壯族自治區主席。據新華社報道，他最近一次公開露面是在5月10日至11日，期間他赴廣西三座城市進行生態與環境保護的調研視察。
(路透社）
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言