出席層級較近幾年提高 大陸副總理劉國中將參加今年世衛大會

今年世界衛生大會即將召開，大陸官方16日宣布，大陸副總理劉國中將前往瑞士參加，這是近年陸方罕見派出具中共政治局委員身份的高層級官員出席。

大陸外交部發言人16日下午宣布，應世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）和瑞士、白俄羅斯政府邀請，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理劉國中，將於5月18至23日赴瑞士日內瓦出席第78屆世界衛生大會並順訪瑞士，此後訪問白俄羅斯，並主持「中白政府間合作委員會第6次會議」。

公開資料顯示，大陸近幾年出席世界衛生大會的官員，層級都是國家衛健委主任、甚至是副主任，極罕見由副總理親自出席。劉國中2023年就任大陸副總理以來，這是首度出席。

本報記者查詢，2023、24年的世界衛生大會，陸方代表團由國家衛健委副主任曹雪濤率團出席；2022年由國家衛健委主任馬曉偉視訊出席，至於疫情前則多為國家衛健委主任出席。

更早以前，在2003年第56屆世界衛生大會上，大陸曾派出時任副總理兼衛生部長吳儀率團赴日內瓦出席，當年度世衛大會否決台灣作為觀察員加入的提案，吳儀表示，大陸堅決反對將這一提案列入大會議程。她最後重申歡迎台灣醫療衛生人員參加「中國代表團」出席世界衛生大會。

而2020年初新冠疫情發生後，當年第73屆世界衛生大會首次以視訊形式於5月召開，當時在視訊會議上，大陸國家主席習近平曾發表致詞，強調大陸抗疫立場。

對於台灣參加世衛大會，大陸外交部發言人林劍15日表示，「中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會」。他批評民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，「導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在」。為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，「中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會」。

大陸國台辦發言人陳斌華則在14日表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在。「這個局面完全是民進黨當局造成的，他們對此心知肚明」。

大陸駐阿根廷大使館發言人5月初在該使館官網發文回應台灣參與世衛議題時，指出「過去1年，中國台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動共計11批。」