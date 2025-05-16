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關稅戰暫緩後是否鬆綁稀土出口管制？ 大陸外交部「這樣說」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人林劍16日並未具體回應大陸是否會取消稀土出口的反制措施。圖為美國工人檢查稀土磁鐵。（美聯社）
大陸外交部發言人林劍16日並未具體回應大陸是否會取消稀土出口的反制措施。圖為美國工人檢查稀土磁鐵。（美聯社）

美國與大陸本月中旬在瑞士日內瓦就關稅戰達成共識，將大部分新增關稅暫停實施90天，也提到大陸將採取必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施，相關措施陸續發布，不過稀土的部分目前似乎仍未有進展。對此，大陸外交部發言人林劍表示，「建議向中方的主管部門詢問」。

大陸外交部16日下午例行記者會上，路透記者提問，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）本周告訴美國媒體，大陸同意解除4月2日後發布的出口反制措施，包括對稀土礦物和磁鐵的出口管制。大陸已宣布修改幾項非關稅反制措施，但沒有修改稀土方面的限制，陸方是否計畫解除或調整稀土出口管制？

對此，林劍僅表示，「你問到的具體問題，建議向中方的主管部門詢問。」

公開資料顯示，在美國與中國大陸於日內瓦會談後，大陸商務部發言人12日在官網上先以答記者問方式，指出加強戰略礦產資源出口管制事關國家安全和發展利益。大陸對部分戰略礦產實施出口管制以來，「發現一些境外實體與境內不法人員相互勾結」，企圖通過走私等方式規避出口管制措施。為遏制走私等勢頭，5月9日，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室，聚焦打擊戰略礦產走私，在廣東深圳召開現場會並作出專項部署，「近期還將組織一系列行動」。

而5月14日，大陸商務部再度以發言人答記者問形式，強調大陸開展「加強戰略礦產出口全鏈條管控工作」，12日，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室在湖南長沙召開專門會議，對商務部、工信部等10個部門，和內蒙古、江西等7個省份的地方主管部門進行「全面工作部署」，宣告將加強開採、冶煉、加工、運輸、製造、銷售、出口全鏈條管控，才能有效嚴防戰略礦產非法外流，「確保戰略礦產管控措施得到有力執行」。

此前，美國2月宣布以芬太尼為由對大陸加徵關稅，並於4月進一步祭出針對全球的「對等關稅」，掀起關稅戰，在幾波美國關稅戰措施宣布時，大陸都有稀土管制措施端出。

例如2月4日，大陸商務部會同海關總署，發布關於對鎢等相關物項實施出口管制的公告，對仲鎢酸銨等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制；4月4日，大陸商務部又會同海關總署發布關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發佈之日起正式實施。

另外在16日的外交部記者會上，對於美國商務部工業與安全局發佈公告，將使用華為昇騰晶片視為「違反美國出口管制」的行為，對此，林劍指出，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制和「長臂管轄」，無端對大陸晶片產品和人工智慧產業進行惡意封鎖和打壓，嚴重違反市場規則，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重損害大陸企業正當權益，大陸對此堅決反對，絕不接受。林劍並警告，大陸「將採取堅決措施，維護自身發展權利和中國企業正當權益。」

大陸商務部 稀土 美國

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