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韓正會見美企高管表示：中美應透過平等對話 妥善解決經貿摩擦

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國家副主席韓正16日會見美國訪賓時強調，「兩國應通過平等對話，妥善解決經貿合作中的分歧和摩擦」。圖為韓正今年1月20日在美國國會大廈出席美國總統川普就職典禮。（路透）
大陸國家副主席韓正16日會見美國訪賓時強調，「兩國應通過平等對話，妥善解決經貿合作中的分歧和摩擦」。圖為韓正今年1月20日在美國國會大廈出席美國總統川普就職典禮。（路透）

大陸國家副主席韓正16日在會見美國訪賓時，針對美中經貿糾紛，他表示近日中美經貿會談取得實質性進展，「兩國應通過平等對話，妥善解決經貿合作中的分歧和摩擦」。

據新華社16日午間消息，當日韓正在北京會見美國景順集團（Invesco）董事會主席瓦格納（Rick Wagoner）。韓正表示，中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間。「近日，中美經貿會談取得實質性進展，兩國應通過平等對話，妥善解決經貿合作中的分歧和摩擦」。

韓正還指出，大陸堅持以高水平開放推動高質量發展，以自身穩定性為全球經濟注入確定性，「將積極借鑒國際資本市場發展經驗，加快符合中國國情的資本市場改革」。他指出歡迎景順集團繼續加強對陸合作，也希望美國工商界為推進兩國關係、促進共同利益發揮更大作用。瓦格納則指出將持續深耕大陸市場，為促進美中經貿合作貢獻力量。

當地時間5月10日至11日，大陸國務院副總理何立峰，與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer），在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。雙方達成一系列重要共識，會談取得實質性進展。雙方12日發表聯合聲明，宣布14日起，在90天內暫停各自加徵的大部分關稅，但保留部分關稅，此外也暫停部分非關稅反制措施。

經貿 美國

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