大陸371人來參加世壯運 陸委會「體諒」：觀光走走看看不會違規

由新北與台北舉辦的世壯運即將在17日於台北大巨蛋舉行開幕典禮，關於大陸地區選手參賽情況，陸委會透露，已同意371人入境，此外被我方政府用意圖滋擾駁回的有2位，至於行程上，陸委會「體諒」他們其實是想來台灣看一看走一走，前往台灣各地觀光並不會構成違規，不過「不能夠一項（比賽）都不參加」。

陸委會副主委梁文傑15日下午在記者會上指出，世壯運中國大陸人士申請來台，移民署和該會總共已經同意371人入境，他提醒，政府歡迎大陸選手來台參賽，但是提醒大家要確實依照相關規定辦理，不得有矮化我方的行為或用語，倘有違規違常的形式，主管機關會立刻撤銷廢止入境許可。他透露，最近也接獲民眾檢舉，確實有一些大陸的參賽者想要利用這次機會在賽事場合，用政治議題來滋擾，相關單位已經依照權責妥處，希望所有參賽者都能夠專注於體育賽事交流，不要擾亂台灣的社會秩序。

他隨後補充指，此次大陸人士來台參加世壯運的申請入境，確實有不同意的，政府接獲民眾檢舉，有大陸參賽者想要在賽事場合或者是借著來台灣的機會做一些滋擾，「有些人說要拿著拿中共五星旗，然後有些人說要宣揚武統台灣，類似這樣的案例，我們就只能夠拒絕你入境」，如果賽事期間進來的大陸人士，有這樣的行為，政府會立刻廢止入境許可，會在最快的時間內「把你遣送出去」。

梁文傑還提到，共有550餘位大陸人士向主辦單位報名，但是報完名之後，必須要把相關的證件備齊、還要繳納報名費，很多人報名後，後續的動作都沒有做，所以才會人數減少這麼多。實際上經過體育署同意的有418人，但是後來又有一些人自己撤案，最後就是371個人。

媒體追問之下，他回應，具體被我方政府用意圖滋擾駁回的就是2位。

針對大陸來台參賽順便旅遊，梁文傑說，世壯運它並不是一個正規的比賽，參加的人都是基本上是抱著想要到這個國家去看一看的心情，世壯運在各世界各國辦都是一樣的。所以很多國家在辦世壯運的時候，並不是著眼在比賽，而是著眼於招攬觀光。在這個前提之下，政府對於參賽選手的要求不會像一般專業人士來台交流，要求的那麼嚴格，「可以體諒來台參加的選手，他們其實是想來台灣看一看走一走」。

對於媒體詢問，如果大陸選手來台以後不參賽，直接跑到台東環島旅遊，這構不構成違規？梁文傑表示，比如說世壯運假設賽期10天，「他可能來第一天打打乒乓球被淘汰了，剩下9天他是可以去走一走，但是你來，不能夠一項都不參加，這樣是不行的」。

本報記者詢問，這個活動既然陸委會也承認是以觀光為主，這些大陸的團隊選手過來之前，我方有沒有依循觀光小兩會的管道跟大陸進行溝通？梁文傑回應指，問題，台北市好幾年前就爭取到要主辦世壯運，記得是2020年，而政府為了支持台北市這樣的活動，在陸委會的權責範圍之內，是做到儘量協助。「如果限定你只能夠比賽，比如說你第一天打乒乓球就被淘汰，你就要回去的話，大概沒有人要來」。

他說，為了讓參賽的選手儘量多、儘量踴躍，所以在陸委會權責範圍之內，可以做到儘量幫忙，「這個部分我們是沒有經過小兩會的磋商」。