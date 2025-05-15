賴總統就職將滿週年 陸委會：不排除中共滋擾生事

總統賴清德就職將滿一週年，陸委會表示，中共對台持續文攻武赫，不排除在5月20日那天再找藉口滋擾生事，或透過軍演執行政治宣傳，將會密切注意。

大陸委員會（陸委會）15日召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，中共經常藉著各種時機、各種藉口對台文攻武嚇，這已經成為常態性；有鑑於去年賴總統就職，中共隨即發動「聯合利劍-2024A」軍演，不排除就職滿週年時候，中共再度滋擾生事，或用軍演執行政治宣傳。

梁文傑提到，賴總統選舉前曾說，想請中國大陸領導人習近平喝珍珠奶茶，這是賴總統對於北京釋出善意；中共後來數次軍演、推出「懲獨22條」，種種不友善行為使賴總統不得不於今年3月13日發表國安17項因應策略，將對岸定義為「境外敵對勢力」。

梁文傑表示，北京使賴總統的善意未能被落實，兩岸關係愈來愈緊繃；兩岸關係是兩岸互動的結果，不希望5月20日或以後再見到中共軍演，也不希望看到兩岸關係這樣地緊繃下去。