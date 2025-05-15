陸委會首度建議地方政府「不核准」人員參加海峽論壇

一年一度的海峽論壇即將於6月在大陸福建省登場，陸委會15日重申禁止中央部會及所屬單位人員參加相關活動，而在政策上，今年的變化則是建議地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席「海峽論壇」相關活動；建議地方政府不予核准所屬人員出席「海峽論壇」相關活動。

陸委會15日發表新聞參考資料，宣告對海峽論壇的新立場。陸委會指出，鑒於賴總統為因應中共藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅，已於3月13日召開國安高層會議，提出「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」，為防範中共利用「海峽論壇」對台政治操作，政府針對該論壇政策立場有五點。

陸委會首先重申「海峽論壇」為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動；亦不得與陸方合作辦理；我地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動，或造成任何在台辦理事實。再者，禁止中央機關人員參與，禁止中央部會及所屬單位人員以親自出席、視訊或任何形式參加「海峽論壇」相關活動。同時，禁止參加目的為消滅中華民國的「民主協商」及「一國兩制台灣方案」。

值得注意的是，陸委會今年特別「建議我地方政府人員勿出席相關活動」：建議地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席「海峽論壇」相關活動；建議地方政府不予核准所屬人員出席「海峽論壇」相關活動。

今年對地方政府參加海峽論壇的相關表態，在過去每年的陸委會立場宣告中，沒有出現過。

據本報記者查詢，陸委會2024年、2023年，乃至於先前幾年循例發表的「對中共辦理『海峽論壇』之政策立場」，針對地方政府的部分，使用的詞語都是「不樂見我地方政府派員與會」、「不樂見地方政府人員參加」，今年首度改成「建議我地方政府人員勿出席相關活動」，甚至提到建議地方政府「不予核准」所屬人員出席海峽論壇相關活動。

值得注意的是，陸委會主委邱垂正甫於4月24日、5月8日分別赴金馬拜會金門縣長陳福海、連江縣長王忠銘。

當時金門日報報導，針對即將舉行的海峽論壇，陸委會將訂定相關規範，延續去年「中央官員不得出席，地方官員不樂見」的政策基調，並視情況調整配套，若有出席疑慮亦可洽詢陸委會以協助「風險化」。陸委會綜合規劃處處長魯仲尼表示，政府立場持續一致，將依金門的特殊性與整體考量進行後續研議，期望在保障國家利益與地方發展間取得平衡。