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兩岸宗教交流新政策 陸委會：不贊成陸方宮廟來台遶境

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑15日說，大陸宮廟來台遶境，是要建立上下從屬關係，政府不贊成，「這樣的案件批准就比較困難」。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑15日說，大陸宮廟來台遶境，是要建立上下從屬關係，政府不贊成，「這樣的案件批准就比較困難」。（記者廖士鋒／攝影）

我方對兩岸宗教交流政策已有重要變化。近日大陸泉州富美宮蕭府王爺來台遶境引起政府高度關注，陸委會強調這是「人神分離」規避審查，並指如果光明正大，就應該按程序申請。但是內政部長劉世芳已經公開表示，大陸廟宇要來台遶境進香，原則上不會同意、不允許，就此陸委會則又指出，如果要來台遶境，就表示想要建立上下關係，「我們是不贊成」，「這樣的案件批准就比較困難」。

陸委會15日下午舉行記者會，副主委兼發言人梁文傑面對富美宮與兩岸宗教交流議題，花費不少時間，極為深入闡述政府新的政策思維。

針對富美宮此次來台，梁文傑表示，「我們認為它是一個新形態的手法，我認為是所謂的『高智慧型違規』」。他指出，「如果你要來宗教交流、如果是光明正大，就直接向我們陸委會申請，可是這個不是，他是把神像跟人員分開，神像由台灣人去迎回來，因為台灣人不需要申請，拿一尊神像進來也不需要申請，而富美宮的董事會成員就用另外一團，也就是宜蘭縣農會幫他們申請用農業科技參訪的名義」。

至於宜蘭縣農會為什麼說沒有申請，梁文傑解釋，可能是宜蘭縣農會最近剛好改選，原來申請的理事長現在已經不是理事長，所以可能新的宜蘭縣農會的人不曉得，但「這樣的不光明正大的、看起來好像都沒有違規（的行為）」，是在「挑戰政府的執法」，政府會對相關的人員、邀請單位都會做出懲處，「以後要來台灣可能會非常非常困難」。

隨後在媒體追問下，梁文傑大篇幅地補充指出，中共無神論現在從來沒變過，譬如說媽祖、蕭府王爺、關公等等，這些對中共來講屬於民間宗教，但是這些廟是由當地的文旅局管，意思就是把這些地方當成觀光旅遊單位，並不認為這個是宗教，管理委員會都是當地政府指派的幹部，「所以交流的時候，我們這邊的人是宗教人士去，但是那邊管理委員會的董事長其實就是中共的幹部，不是宗教人士，他心裡想的其實並不是媽祖慈悲，想的是統戰業績怎麼做才能夠把業績做得漂亮，這是跟我們台灣的宗教人士想的是完全不一樣的東西」。

梁文傑還說，這樣的行為，純粹就是為了要建立一個「我就是你們的祖廟，你們大家都要來掛香，全部都是我的分出去的廟，就是要建立這樣的一個上下的關係，以及主廟和分廟的關係」。這種要建立一個上下從屬關係，「就是中共在用這些民間信仰的最大的目的」。他並說，「台北的關渡宮很大，台北的保安宮也非常大，都沒有再去認祖廟」。

他強調，我們歡迎宗教交流，但是如果是想要來這邊用遶境建立上下從屬關係，「我們是不贊成」，所謂的遶境就是「出巡我的領域」，如泉州富美宮這一次神像來全台灣遶遍，意思就是說整個台灣所有的蕭府王爺全部都是其分廟，「整個都是我的領域」。

本報記者詢問，內政部長劉世芳14日說大陸廟宇要來台遶境進香，原則上不會同意、不允許，但梁文傑甫表示正大光明來可以照程序申請，如此到底是否會拒絕遶境？梁文傑指出，看起來是富美宮「非遶境不可，所以才想出這個方式」。

不過，2016年政黨輪替之後，其實有非常多的大陸的宮廟來台灣遶境過，包含大陸的宗教人員跟著一起來台遶境，現在是不是意味我方政府有一個非常新的政策、來台遶境都會不允許？梁文傑表示，宗教交流，「如果是廟對廟，然後是真正的信徒之間的交流，是沒有問題的」，但用遶境的名義，第一試圖建立上下從屬關係，第二試圖做一些串聯的工作，「我們在審查的時候就比較困難」。

至於政府是不是否認大陸有真正的宗教信徒來台，所有的大陸來台宗教交流人員全部都是非宗教信徒？梁文傑則回應，在對岸這些民間信仰的宮廟，都是由當地文旅局在管理，屬於風景區或是景點，「不是真正我們台灣意思的廟」。

公開資料顯示，去年8月，內政部指出，國內宗教團體邀請大陸宗教人士來台需經過專案許可，受邀者必須是宗教人士，且須檢附宗教專業造詣或職務證明，並敘明大陸人士來台之必要性、急迫性及不可替代性，據實填報是否具黨政軍職務。

行政院長卓榮泰也在去年8月接受媒體專訪指出，政府對大陸友善的門已經打開了，「希望來的是觀光客、是學生、是宗教信徒，而不是軍機、軍艦跟統戰人士」。

公開資料顯示，大陸宮廟有多次來台遶境、巡境、巡香的紀錄，橫跨藍綠執政時期。如武當山玄天上帝2014年曾來台巡境22天，當時陸方有200位「親兵」護駕來台，2018年玄天上帝再次來台巡境，也有隨從人員來台；2017年莆田湄洲媽祖也曾來台遶境，2019年底有福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王、妙應仙妃」、「安溪威鎮廟廣澤尊王」、「詩山龍山宮廣澤尊王」來台巡香，當時三座寺廟管委會主任都有率團來台參加。

2023年湄洲媽祖、東山關帝廟關公準備來台繞境等活動，但因為申請、補件等因素延宕，最後沒有成行。時任陸委會副主委詹志宏說，遶境至少需要半年規劃，9月申請、11月舉行，這是不可能的。當時福建莆田湄洲媽祖祖廟董事會發出聲明批評，「民進黨以所謂不具『必要性、急迫性和不可替代性』，為由百般刁難，粗暴阻攔，致使此次媽祖金身赴台巡安無法成行」。

媽祖 梁文傑 遶境

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