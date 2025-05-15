520前夕陸委會喊話對岸：盼莫軍演 兩岸還要打交道很久

賴總統即將就任滿一周年，這一年來兩岸紛擾多，陸委會15日坦言「兩邊的關係確實是緊繃的」，但也喊話陸方，希望今年520之後，中共不會再用各種理由從事軍演，兩邊關係能夠走向緩和，「畢竟兩岸之間我們還會打交道很久，越走越緊繃不好」。

陸委會副主委梁文傑15下午在記者會上，針對大陸國台辦14日評價賴總統上任一年的兩岸關係，做出如上回應。

他指出，不排除中共借著賴清德總統就職周年，再度滋擾生事，利用軍演來進行政治宣傳，政府會持續密注中共對台動向。

梁文傑表示，賴總統從去年520上任以來，我方碰到一系列的中共不友善的行為，軍演還有懲獨22條、設置舉報信箱，我方也破獲了不少的間諜案件，發現對台灣的滲透「是非常嚴重的」，所以必須要採取加強防禦的措施。

他提到，這一年來，「當然我不會說兩邊的互動很好，兩邊的關係確實是緊繃的」，但是我們還是不希望這樣繼續走下去，所以希望今年的520之後，中共不會再用「各種理由」來從事軍演的活動，兩邊能夠關係能夠走向緩和，「畢竟兩岸之間我們還會打交道很久，越走越緊繃不好」。

而針對媒體詢問賴總統接受日媒專訪時再度提到要跟大陸領導人習近平吃飯，但是之前賴總統定義中國大陸是境外敵對勢力，陸委會會允許這種「通敵」行為嗎？梁文傑對此表示，賴總統說要跟習近平吃飯應該是選舉前的事情，但是賴總統從去年520就任以後中共隨即進行軍演，然後發表了所謂懲獨22條，接下來又發生了「頻率非常高的」各種間諜案，所以賴總統「不得不」發表17條國安策略，把對岸明確的定義為境外敵對勢力，「整個過程是一個延續性的過程」。

他強調，賴總統本來要釋出善意，但對岸並沒有讓其善意得以落實，兩邊的關係越來越緊繃，「我想現在是賴總統再次的釋出一下善意，但是相信對岸可能不會回應，不排除520之後，中共還是會再做一次軍演」，他強調兩岸關係是兩邊互動的結果，不希望看到這樣的情況。他並指，「沒有叫做什麼雙標」，賴總統想要說想要跟習近平吃飯，並不表示他贊成武統，他只是想說是不是可以緩和一下大家的關係，釋放一下善意，這個不是什麼雙標。