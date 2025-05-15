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海峽論壇統戰平台 陸委會：不建議地方政府參與

中央社／ 台北15日電

陸委會副主委梁文傑今天表示，中國大陸「海峽論壇」為對台統戰平台，不允許在台灣辦理相關活動，禁止中央機關人員透過任何形式參與，不建議地方政府人員出席與會。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，中共將於6月召開「海峽論壇」，必須重申政府立場，海峽論壇是中共對台統戰平台，禁止在台灣辦理相關活動，地方政府、人民團體也不得合作辦理相關活動。

梁文傑強調，中央政府機關人員禁止透過任何形式參加海峽論壇相關活動，不建議地方政府人員出席與會；另也建議地方政府不予核准所屬人員出席海峽論壇相關活動。

梁文傑提到，禁止參加目的為消滅中華民國的「民主協商」及「一國兩制台灣方案」，提醒不得與中國大陸簽署協議、備忘錄等文件或進行違法合作行為或締結聯盟或受其指示、委託或資助從事不法行為。

「如果你一定要去，建議審慎評估必要性」，梁文傑提醒，倘若有意前往中國大陸，務必審慎評估必要性，留意兩岸交流注意事項與人身安全；目前有掌握到確實有地方政府人員規劃赴陸出席海峽論壇，「我們不建議、不鼓勵」。

梁文傑 海峽論壇

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