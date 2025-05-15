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中美談判下一步如何走？ 陸商務部：就經貿領域保持溝通

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部發言人何咏前15日主持例行記者會。（圖／取自中國網）
大陸商務部發言人何咏前15日主持例行記者會。（圖／取自中國網）

大陸商務部15日召開例行記者會，媒體提問多聚焦剛結束的中美經貿高層談判及後續發展。大陸商務部發言人何咏前主要說明中美經貿高層會談舉得實質性進展，並評美國對汽車、鋼鋁和藥品發起的相關措施是典型的單邊主義和保護主義。至於美國總統川普是否會和大陸國家主席習近平在本周末通話，何咏前僅回應，請向中方主管部門了解。

何咏前說明，中美經貿中方牽頭人大陸國務院副總理何立峰，與美方牽頭人美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾，5月10日到11日在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談，雙方進行了坦誠深入具有建設性的溝通，達成一系列重要共識，會談取得實質性進展，雙方達成中美日內瓦經貿會談聯合聲明，下一步，中美雙方將依據中美日內瓦會談共識，就經貿領域各自關切，保持溝通。

針對如何建立機制繼續討論經貿問題，以及首次會議將於何時舉行，何咏前表示，中方對通過對話溝通，解決經貿關切，始終持開放態度，依據中美日內瓦會談共識，雙方同意建立經貿磋商機制，就經貿領域各自關切，保持溝通，中方將適時發布相關消息。

關於美方對進口汽車和鋼鋁的232關稅，以及對進口藥品發起232調查，何咏前稱，美方做法是典型的單邊主義和保護主義行徑，不僅損害他國權益，破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，也無異於本國產業發展，敦促美方儘快停止232關稅措施，通過平等對話，妥善解決各方關切。

而美國商務部公告，在全球任何地方使用華為昇騰AI晶片均違反美國的出口管制，何咏前重申，美方公告是典型非市場和單邊霸凌做法，充分暴露其單邊主義、保護主義本質，美方濫用出口管制措施，對中國晶片產品以莫須有加嚴限制，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈穩定，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，美方此舉不利於雙方企業長期互利可持續的合作和發展，「中方敦促美方立即糾正錯誤做法，並將採取堅決措施，維護中國企業正當權益。」

對於川普稱本周末可能跟主席習近平進行對話，何咏前回應，請向中方主管部門了解；以及美國貿易代表葛里爾在15日出席APEC會議期間，與中國貿易代表、大陸商務部副部長李成鋼舉行會談一事，她表示，目前沒有更多的資訊可以提供，如果有進一步消息會及時發布。

經貿 美國

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