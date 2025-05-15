我駐港辦事處遭假冒 陸委會：暫不認為有大陸官方主導

大陸委員會15日宣布，我駐港辦事處近日遭人假冒，以偽造職銜簽字章及單位條戳製發虛假公文書，企圖混淆視聽、誤導社會大眾。官方也表示，目前暫時不認為有大陸官方在背後主導。

陸委會15日發出新聞稿，指出該會及所屬香港辦事處近期陸續接獲多起政府機關及民眾通報，指出收到不肖人士冒用我香港辦事處名義，以偽造職銜簽字章及單位條戳製發虛假公文書，企圖混淆視聽、誤導社會大眾。陸委會嚴正聲明，此等假冒行為不僅嚴重損害本會及香港辦事處之聲譽，亦對正常公務運作造成實質影響，情節重大，該會已將事證移請檢調單位查辦。

陸委會強調，依據《中華民國刑法》第158條「冒充公務員行使職權罪」及第211條「偽造、變造公文書罪」之規定，偽造或變造公文書之行為，最重可處7年以下有期徒刑，對於本案之不法行為，為防範類此情事再次發生，本會已蒐集相關事證，並依法移請檢調單位查處，絕不寬貸。同時香港辦事處已於官網「最新消息」公告「慎防偽冒本處名義製作之假公文」訊息，並設置聯繫窗口供各界查詢與核實文件真偽。籲請各機關與民眾提高警覺，若接獲疑似不實公文，請即與本會或香港辦事處聯繫。

而陸委會副主委梁文傑15日下午在記者會上，面對媒體詢問是否有中共操作、還是詐騙集團時，進一步說明此案指出，有收到幾封「公文」，都是用港澳辦的名義，指稱台灣某某人有中國大陸的身份，說要撤銷某某人的台灣身份等等，此舉「目的不明」，且這樣的工作也並不是我們港澳辦在負責，「暫時並不認為說是有陸方官方在背後的色彩」，但是我們不太清楚這位人士或是這個團體到底想幹什麼，所以現在由檢調來進行調查。

陸委會傍晚也在社群平台公布相關「假公文」畫面，幾封假公文都是檢舉內容，受文者分別是法務部調查局台中市調查處、衛生福利部社會及家庭署等等，偽造的香港辦事處代理處長署名為「林芷因」。