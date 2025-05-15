持續放寬免簽政策 陸外交部公布新增南美洲「這5國」

大陸持續放寬過境免簽政策，繼14日宣布和烏茲別克的互免簽證協定即將生效，大陸外交部發言人林劍15日又在主持例行記者會時宣布，對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭持普通護照人員實行免簽政策。

央視報導，5月15日，大陸外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者就中方在中阿論壇第4屆部長級會議期間，宣布對巴西等5國實行免簽政策一事提問。

林劍表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍。自2025年6月1日起至2026年5月31日，對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭持普通護照人員實行免簽政策，上述5國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。

林劍指出，中方將堅持高水平對外開放，出台更多措施，不斷提升中外人員往來便利化的水平。歡迎更多外國朋友們用好來華免簽和簽證便利化政策，多到中國走一走，看一看，體驗多彩絢爛、熱情活力的中國。

先前，為吸引國外旅客赴陸旅遊消費，大陸自2023年年底持續放寬免簽政策。截至2024年底，大陸已向26個國家實現全面互免簽證，對38個國家試行單方面免簽政策，對54個國家實施過境免簽政策，與157個國家和地區締結各類互免簽證協定。