快訊

嗆教訓張啓楷這個後輩小子 柯建銘痛批「笨鳥不要學飛」

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

聽新聞
0:00 / 0:00

繼在瑞士後...出席韓APEC會議期間 中美貿易官員李成鋼、格里爾再會面

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
韓國貿易部長鄭仁教15日在濟州島國際會議中心（ICC）舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議演說。歐新社
韓國貿易部長鄭仁教15日在濟州島國際會議中心（ICC）舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議演說。歐新社

路透15日報導，南韓貿易部長鄭仁教透露，中美貿易官員15日在南韓出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議期間舉行會談。鄭仁教說，當天美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）出席APEC會議期間，與中國貿易代表、大陸商務部副部長李成鋼舉行會談。

幾天前的10至11日，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦舉行。雙方代表團認為此次會談富有建設性。美方同意取消共計91%的加徵關稅、陸方相應取消91%反制關稅；美方暫停實施24%的「對等關稅」，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。

當時，李成鋼在記者會上表示，雙方從維護中美經貿關係大局出發，認真聽取彼此的關注，充分考慮各自的國情、發展階段和制度差異。雙方在會談中照顧彼此關切和發展利益。

至於今天的會議，韓聯社指，APEC貿易部長會議15日在濟州島開幕，為期2天。這是南韓自2005年以來，時隔20年再次擔任APEC系列會議的輪值主席國。此次會議旨在協調定於10至11月在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的貿易議題。

其中，格里爾、李成鋼作為美、中兩國代表與會，南韓產業部長官安德根將於16日與格里爾舉行雙邊會談。

APEC 南韓

延伸閱讀

4月營收創新高的績優股─良維

關稅戰降溫 中國宣布暫停制裁45家美企 為期90天

川普課藥品關稅 獨立藥房急忙囤貨 業界：已敲響倒閉喪鐘

對等關稅烏雲籠罩 主計長：今年經濟成長率保3有困難

相關新聞

中印再起摩擦？陸公布藏南邊境新一批「標準命名」地名 印度表示反對

中印邊境矛盾再起，大陸民政部日前公布對其「藏南地區」部分地名進行標準化處理，印度14日表示，拒絕大陸政府近期對印度阿魯納...

美後院失火？哥倫比亞加入一帶一路 習再喊「全球南方」

美中貿易戰打個不停，中國強化拉攏中南美洲國家。繼巴西總統魯拉後，中國國家主席習近平14日分別會見哥倫比亞總統裴卓、智利總...

不僅載人登月…中俄簽備忘錄 要蓋月球核電廠

中國不但要實現載人登月，還要進一步在月球建立核電廠。據觀察者網引述國際文傳電訊社報導，俄羅斯國家航太集團與中國國家航太局...

巴西重押北京 魯拉訪中簽署逾30協定 「不怕川普報復」

巴西總統魯拉訪問中國，雙方簽署了30多項協定，建立起更緊密的關係。外界憂慮美國總統川普可能為此懲罰巴西，他並未多加理睬。

培養資訊戰等人才 共軍成立信息工程大學等3校

為培養資訊戰等領域的軍事人才，中國國防部發言人蔣斌今天宣布，中共中央軍委決定調整、整併共軍現有軍事院校，成立「信息支援部...

美媒：當今中國呈現兩種面貌 繁榮、蕭條並存

美中關稅戰休兵之際，紐約時報分析，美國人想像中的中國有兩個：一個是「準備引領世界科技和製造業超級大國」，即「希望的中國」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。