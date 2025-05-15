繼在瑞士後...出席韓APEC會議期間 中美貿易官員李成鋼、格里爾再會面

路透15日報導，南韓貿易部長鄭仁教透露，中美貿易官員15日在南韓出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議期間舉行會談。鄭仁教說，當天美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）出席APEC會議期間，與中國貿易代表、大陸商務部副部長李成鋼舉行會談。

幾天前的10至11日，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦舉行。雙方代表團認為此次會談富有建設性。美方同意取消共計91%的加徵關稅、陸方相應取消91%反制關稅；美方暫停實施24%的「對等關稅」，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。

當時，李成鋼在記者會上表示，雙方從維護中美經貿關係大局出發，認真聽取彼此的關注，充分考慮各自的國情、發展階段和制度差異。雙方在會談中照顧彼此關切和發展利益。

至於今天的會議，韓聯社指，APEC貿易部長會議15日在濟州島開幕，為期2天。這是南韓自2005年以來，時隔20年再次擔任APEC系列會議的輪值主席國。此次會議旨在協調定於10至11月在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的貿易議題。

其中，格里爾、李成鋼作為美、中兩國代表與會，南韓產業部長官安德根將於16日與格里爾舉行雙邊會談。