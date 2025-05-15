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習近平回信中國丹麥商會負責人 稱盼「為增進中丹友好作出新貢獻」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平回信中國丹麥商會負責人，盼該會及會員企業為增進中國大陸與丹麥、中國大陸與歐洲友好和深化互利合作作出新貢獻。（截自中國丹麥商會官網）
大陸國家主席習近平回信中國丹麥商會負責人，盼該會及會員企業為增進中國大陸與丹麥、中國大陸與歐洲友好和深化互利合作作出新貢獻。（截自中國丹麥商會官網）

前總統蔡英文拜訪丹麥之際，大陸外交部發布消息指出，大陸國家主席習近平回信中國丹麥商會負責人，勉勵中國丹麥商會及會員企業為增進中丹、中歐友好和深化互利合作作出新貢獻。

大陸外交部稱，日前，中國丹麥商會負責人以個人和商會名義致信習近平，祝賀中丹建交75周年，表達繼續深化對陸合作的願望。

習近平表示，「從來信中，感受到你對中國的深厚感情和丹麥在華企業對中國未來發展的信心，我對此表示讚賞。中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。」

他並表示，希望中國丹麥商會及會員企業繼續在中丹、中歐之間發揮橋梁作用，為增進中丹、中歐相互瞭解和友好，深化雙方互利合作貢獻力量。

大陸駐丹麥大使王雪峰6日出席丹麥工商界慶祝中丹建交75周年活動時表示，中丹2024年雙邊貿易額達157億美元，增長17%，大陸躍居丹麥全球第4大貿易夥伴。目前500多家丹企在陸投資1300多個項目，中國大陸已成為近一半在中國大陸的丹麥企業全球第1或第2大市場。

王雪峰並稱，75年來，中丹關係穩定發展，政治互信不斷加深，雙方高層互訪頻繁，建立全面戰略夥伴關係，簽定《中丹綠色聯合工作方案》，雙邊交流合作呈現高水平、全方位、寬領域良好局面。「中方願與丹方一起增強政治互信，深化經貿合作，擴大人文交流，推動中丹全面戰略夥伴關係邁上新台階。」

丹麥 經貿 習近平 關係

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