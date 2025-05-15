中印再起摩擦？陸公布藏南邊境新一批「標準命名」地名 印度表示反對

中印邊境矛盾再起，大陸民政部日前公布對其「藏南地區」部分地名進行標準化處理，印度14日表示，拒絕大陸政府近期對印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，陸稱藏南地區）重新命名的決定。並重申這片喜馬拉雅地區「是印度不可分割的一部分」，大陸外交部發言人則表示，這完全是中國主權範圍內的事。

大陸民政部13日公布「關於增補藏南地區公開使用地名（第五批）的公告 」，公布了該地區數十個地方的「標準」名稱，重新命名的27個地點涵蓋了各種地理特徵，包括15座山脈、5處居住區、4個山口、2條河流和1座湖泊。每個地點都以漢字、藏文和漢語拼音標註，附有詳細經緯度坐標和高解析度地圖。

路透報導，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）14日對此強調：「隨意命名無法改變阿魯納恰爾邦曾經、現在、將來都是印度不可分割、不可剝離領土的鐵一般事實。」

大陸外交部發言人林劍14日在例行記者會回應：「藏南地區是中國領土。中國政府對藏南地區部分地名進行了標準化處理，這完全是中國主權範圍內的事。」

印度與中國大陸共享一條長3,800公里、劃界模糊的邊界，沿線許多地區並未正式劃界，雙方在這些地區僅是沿著實際控制線進行部署，屢次發生摩擦衝突。陸方稱阿魯納恰爾邦是「西藏南部」一部分，印度政府則駁斥此說法，該問題長期是雙方關係的痛點。

北京方面先前也曾公布一批該區命名，去年3月30日，大陸民政部公布第4批增補藏南地區公開使用地名，共30個。當時印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，更名沒有任何意義。